تم الكشف عن أول عينة لكويكب أمريكي في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا

من المقرر أن يكشف مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا عن أول عينة من الكويكبات في الولايات المتحدة في 11 أكتوبر، كجزء من مهمة OSIRIS-REx. ومن المتوقع أن توفر هذه العينة، التي سيتم جمعها من الكويكب بينو القريب من الأرض، رؤى قيمة حول تكوين النظام الشمسي وأصول الحياة على الأرض.

تم إطلاق المركبة الفضائية OSIRIS-REx في عام 2016 بهدف دراسة بينو وجمع عينة من المواد السطحية له. وفي أكتوبر 2020، نجحت المركبة الفضائية في جمع حوالي 250 جرامًا من المواد لإعادتها إلى الأرض. ستختتم المرحلة النهائية للمهمة في 24 سبتمبر 2023، عندما سيتم إطلاق كبسولة تحتوي على عينات بينو وهبوطها في صحراء يوتا.

خلال حدث إزاحة الستار، سيشارك فريق OSIRIS-REx العلمي التابع لناسا التحليل الأولي للعينة. وبمجرد وصول العينة بأمان إلى الأرض واليابسة، سيقوم خبراء ناسا بجمع الصخور والغبار من الكويكب داخل الكبسولة. سيتم بعد ذلك فحص هذه العينات في منشأة المعالجة الأصلية التابعة لناسا جونسون لمزيد من التحليل.

أنشأت وكالة ناسا مختبر معالجة العينات OSIRIS-REx لإدارة توزيع العينات على العلماء في جميع أنحاء العالم. ويهدف البحث الذي تم إجراؤه على هذه العينات إلى تعزيز فهمنا لتكوين كوكبنا والنظام الشمسي، وكذلك التحقيق في أصول المركبات العضوية التي يمكن أن تكون قد ساهمت في تطور الحياة على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حجز جزء من العينة للبحث المستقبلي مع استمرار التقنيات في التحسن مع مرور الوقت.

يعد مركز جونسون للفضاء موطنًا لأكبر مجموعة من المواد الفلكية في العالم، بما في ذلك عينات من الكويكبات والمذنبات والمريخ والقمر والشمس وحتى الغبار من النجوم الأخرى. يستخدم العلماء هذه المجموعة لإجراء أبحاث حول المواد الكوكبية وبيئة الفضاء، مما يزيد من تطوير معرفتنا بالنظام الشمسي وما بعده.

مصادر:

- ناسا

– مهمة أوزيريس-ريكس