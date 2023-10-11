وجدت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا دليلاً على وجود الماء والكربون في عينة الكويكب بينو

كشفت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عن نتائج أولية مثيرة من عينة الكويكب بينو البالغ من العمر 4.5 مليار عام، والتي تم إعادتها مؤخرًا إلى الأرض. وتشير التحاليل الأولية للعينة إلى وجود الماء ومحتوى عالي الكربون، مما يشير إلى إمكانية العثور على اللبنات الأساسية للحياة على الأرض داخل الصخر. تمثل هذه النتائج علامة بارزة في دراسة جوارنا السماوي.

العينة التي جمعتها OSIRIS-REx هي أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم تسليمها إلى الأرض على الإطلاق. وأعرب مدير ناسا بيل نيلسون عن حماسه، مشيراً إلى أن هذه العينة ستساهم بشكل كبير في فهمنا لأصول الحياة على كوكبنا للأجيال القادمة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لفهم طبيعة مركبات الكربون المكتشفة في العينة بشكل كامل.

وتمتد أهمية هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من البحث عن أصول الحياة. توفر الصخور والغبار التي تم جمعها من بينو فرصة فريدة لدراسة كيفية تشكل نظامنا الشمسي وكيف تم تسليم المواد التي ربما أدت إلى تطور الحياة على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح للعلماء باستكشاف التدابير التي يمكن أن تحمي كوكبنا من اصطدامات الكويكبات المحتملة.

سعت مهمة OSIRIS-REx إلى جمع 60 جرامًا من مادة الكويكب. ومع ذلك، أثناء فحص العينة عند عودتها، اكتشف العلماء وفرة من المواد الإضافية للكويكب. ومع هذه المادة الإضافية غير المتوقعة، تباطأت عملية التعامل مع العينة الرئيسية واحتوائها.

أجرى العلماء تحليلًا أوليًا للمادة الإضافية، باستخدام تقنيات مختلفة مثل المجهر الإلكتروني الماسح، وقياسات الأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية، وتحليل العناصر الكيميائية. وقد قدمت نتائج هذه التحليلات أدلة على وجود وفرة من الكربون والماء في العينة، مما يؤكد النتائج الأولية.

وسيواصل الفريق العلمي OSIRIS-REx دراسة وتوصيف العينات على مدى العامين المقبلين. سيتم الاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من العينة للبحث المستقبلي الذي يجريه العلماء في جميع أنحاء العالم. وستكون هذه المادة التي لا تقدر بثمن متاحة لمجموعة تضم أكثر من 200 عالم من مختلف المؤسسات على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعارة العينات إلى مؤسسات بارزة مثل مؤسسة سميثسونيان ومركز الفضاء في هيوستن وجامعة أريزونا للعرض العام. ستسمح هذه العروض العامة للناس بالتعجب من الإنجازات الرائعة لمهمة OSIRIS-REx ومعرفة المزيد عن عجائب نظامنا الشمسي.

المصادر: ناسا