مهمة جديدة تتجه إلى المحطة الفضائية لدراسة الموجات الجوية

تستعد تجربة الموجات الجوية التابعة لناسا (AWE) لمهمتها القادمة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). وتهدف المهمة، المقرر إطلاقها في 9 نوفمبر 2023، إلى دراسة الموجات الجوية وتأثيرها على الطقس الفضائي من خلال تحليل الوهج الجوي الطبيعي للأرض.

سيتم تركيب AWE، الذي طوره مختبر ديناميكيات الفضاء بجامعة ولاية يوتا، على الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية. ومن هذا الموقع، ستلاحظ تموجات في الهواء تسمى موجات الجاذبية الجوية (AGWs). وتمتد هذه الموجات، التي يمكن أن تنتج عن أحداث مناخية مختلفة مثل الأعاصير والعواصف الرعدية، إلى الفضاء ويمكن أن تعطل إشارات الأقمار الصناعية والاتصالات.

من خلال قياس AGWs عند طبقة الميزوبوز، وهي طبقة جوية يبلغ ارتفاعها حوالي 54 ميلًا (87 كيلومترًا)، ستوفر AWE رؤى مهمة حول تأثيرات AGWs على الطقس الفضائي. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قياس AGWs، وخاصة الصغيرة النطاق، عالميًا عند فترة انقطاع الطمث.

فترة الميزوبوز هي المكان الذي يتم فيه الكشف عن AGWs بواسطة أشرطة ملونة من الضوء تُعرف باسم توهج الهواء. سوف تكتشف AWE هذه الموجات عن طريق تسجيل الاختلافات في توهج الهواء بالأشعة تحت الحمراء، وهو غير مرئي للعين البشرية. من خلال مراقبة سطوع توهج الهواء بالأشعة تحت الحمراء أثناء مرور الموجات من خلاله، سيسمح AWE للعلماء بتحديد حجم وقوة وانتشار AGWs بشكل أكثر دقة من المهام السابقة.

تشتمل أجهزة AWE على مخطط درجة حرارة الميزوسفير المتقدم (AMTM)، والذي يتكون من أربعة تلسكوبات. سوف يقوم AMTM بمسح فترة الميزوبوز وقياس سطوع الضوء عند أطوال موجية محددة لإنشاء خرائط درجة الحرارة التي تكشف عن حركة AGWs في الغلاف الجوي.

تمثل هذه المهمة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لـ AGWs وتأثيرها على الطقس الفضائي. ستوفر دراسة AWE الشاملة لـ AGWs في فترة انقطاع الطمث بيانات قيمة لأنظمة الاتصالات والتتبع عبر الأقمار الصناعية في المستقبل.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو AWE؟

ج: AWE تعني تجربة موجات الغلاف الجوي، وهي مهمة طورتها جامعة ولاية يوتا لدراسة موجات الغلاف الجوي وتأثيراتها على الطقس الفضائي.

س: ما الذي سيقيسه AWE؟

ج: سوف يقوم AWE بقياس موجات الجاذبية الجوية (AGWs)، والتي تمتد من أدنى مستوى في الغلاف الجوي إلى الفضاء.

س: كيف ستدرس AWE AGWs؟

ج: ستلاحظ AWE الاختلافات في توهج الهواء بالأشعة تحت الحمراء عند طبقة الميزوبوز، وهي طبقة جوية يبلغ ارتفاعها حوالي 54 ميلًا، لاكتشاف وتحليل AGWs.

س: ما هي التأثيرات المحتملة لـ AGWs على الطقس الفضائي؟

ج: يمكن أن تعطل AGWs إشارات الأقمار الصناعية والاتصالات، مما يجعل من الضروري فهم سلوكها وتأثيراتها على الطقس الفضائي.

س: كيف ستساهم AWE في الاتصالات والتتبع عبر الأقمار الصناعية؟

ج: من خلال توفير قياسات تفصيلية لـ AGWs، ستقوم AWE بإرشاد تطوير أنظمة الاتصالات والتتبع عبر الأقمار الصناعية في المستقبل.