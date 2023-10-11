يعود روبوت أستروبي التابع لناسا إلى محطة الفضاء الدولية

عاد الروبوت الطائر الحر أستروبي الأصفر التابع لناسا، والمسمى هاني، بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد خضوعه لإصلاحات على الأرض. يتكون أسطول أستروبي من ثلاثة روبوتات على شكل مكعب، بما في ذلك Honey وBumble (الأزرق) وQueen (الأخضر). تم تصميم هذه الروبوتات لمساعدة رواد الفضاء من خلال القيام بمهام الصيانة وإجراء التجارب في الجاذبية الصغرى.

خلال مهمة هاني الأخيرة، تمكنت من الانفصال عن محطة الإرساء الخاصة بها، والمناورة عبر المحطة الفضائية، وإعادة الإرساء بنجاح دون أي إشراف من الطاقم. وهذا يدل على قدرة الروبوت على العمل بشكل مستقل وأداء المهام دون الحاجة إلى إشراف بشري مستمر.

تم تسليم روبوتات Astrobee لأول مرة إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019 وشاركت منذ ذلك الحين في أنشطة مختلفة، بما في ذلك المناورات الجوية والطيران المستقل. لقد أثبتت أنها أدوات قيمة لرواد الفضاء والباحثين والطلاب، حيث يمكنهم توثيق التجارب وجردها، وتكون بمثابة منصة بحثية لإجراء التجارب في الجاذبية الصغرى.

عاد العسل إلى الأرض للصيانة على متن المركبة الفضائية SpaceX CRS-23 في سبتمبر 2021. وبعد توقف لمدة عامين، أعيد إطلاقه إلى الفضاء على متن سفينة Northrop Grumman Cygnus في أغسطس 2023. وأشرفت وكالة ناسا على إعادة تنشيط العسل. رائد الفضاء وودي هوبورغ، الذي يتمتع بخبرة في العمل مع Astrobees وشارك في مسابقة الروبوتات التي شملت الروبوتات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام.

تم تجهيز روبوتات Astrobee ببرنامج ونظام إرساء لإعادة الشحن. يتنقلون عبر المحطة الفضائية باستخدام مراوح كهربائية ويعتمدون على الكاميرات وأجهزة الاستشعار للتنقل. يمتلك كل روبوت ذراعًا تسمح له بالإمساك بدرابزين محطة الفضاء الدولية وأداء المهام أو الراحة عند الحاجة.

منذ وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية، أجرى Astrobees 750 ساعة و100 نشاط بحثي، وساهموا ببيانات قيمة لناسا. وقد تم استخدامها أيضًا من قبل الطلاب والعلماء الضيوف، مما يوفر إمكانات متنوعة لإجراء التجارب داخل المحطة الفضائية.

تعد روبوتات Astrobee بمثابة تطور للجيل السابق من الطيارين الصغار الصغار الذين يطلق عليهم SPHERES. وبينما اختتمت SPHERES تجاربها في عام 2019، تم دمج الدروس المستفادة من هذا البحث في تطوير روبوتات Astrobee.

بشكل عام، تمثل العودة الناجحة للروبوت Astrobee Honey إلى محطة الفضاء الدولية علامة فارقة أخرى في استخدام التكنولوجيا الروبوتية لمساعدة رواد الفضاء وإجراء الأبحاث في الفضاء.

مصادر:

– مسؤولي ناسا

- تويتر (وودي هوبورج)

- صور ناسا/JSC