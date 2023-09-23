مهمة OSIRIS-REx: إعادة عينات الصخور الغريبة إلى الأرض

من المقرر أن تختتم مركبة الفضاء التابعة لناسا، مهمة OSIRIS-REx، رحلتها التي استغرقت سبع سنوات إلى أحد الكويكبات وتعود إلى الأرض في نهاية هذا الأسبوع. وتهدف المهمة إلى إعادة عينات صخرية غير ملوثة من عالم غريب، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول تكوين الحياة. ومن المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية في ولاية يوتا، مع التخطيط لفعاليات لتأمين كبسولة عينة الكويكب، ونقلها إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن، ومن ثم فتحها لمزيد من الفحص.

بدأت مهمة OSIRIS-REx في عام 2011، بعد سنوات من تبادل الأفكار والمقترحات. وتم اختيار المركبة الفضائية، التي بنتها وتديرها شركة لوكهيد مارتن، من قبل وكالة ناسا للقيام بالمهمة، والتي تتضمن إعادة مواد الكويكب إلى الأرض لتحليلها بشكل مفصل. كان المحقق الرئيسي للبعثة، دانتي لوريتا، يتصور أحداث المهمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ويعتقد أن الكويكب المستهدف بينو هو بقايا من التاريخ المبكر للنظام الشمسي. ويأمل العلماء أن توفر المواد التي تم جمعها من بينو إجابات على الأسئلة الأساسية حول أصل الحياة على الأرض. تحتوي كبسولة إعادة العينة، المرفقة حاليًا بالمركبة الفضائية OSIRIS-REx، على أكبر عينة أصلية من مواد خارج كوكب الأرض تم إحضارها من خارج القمر على الإطلاق.

وسيمثل هبوط المركبة الفضائية بداية المرحلة التالية من المهمة، حيث يستعد العلماء لفحص مادة الكويكب. سيقوم الباحثون بجمع عينات من التربة والمياه من صحراء يوتا للتأكد من عدم تلوث العينات. الهدف النهائي هو الحصول على فهم أفضل لأصولنا وتشكيل الحياة.

مصادر:

- ناسا: موقع مهمة OSIRIS-REx

– جامعة أريزونا: صفحة مهمة OSIRIS-REx