مهمة جديدة لـ OSIRIS-REx: استكشاف الكويكب أبوفيس

أكملت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا مؤخرًا مهمة مهمة، حيث قامت بتسليم عينة تم جمعها من الكويكب بينو إلى سطح الأرض. ومع ذلك، فإن المركبة الفضائية نفسها لم تهبط على الأرض. وبدلاً من ذلك، أطلقت سراح الحمولة الثمينة بينما واصلت رحلتها. وبعد أن أصبحت العينة بأمان في أيدي الباحثين، حصلت المركبة الفضائية الآن على اسم جديد ومهمة جديدة: OSIRIS-APEX.

ستبدأ المركبة الفضائية المسماة حديثًا في رحلة لاستكشاف كويكب آخر، أبوفيس. اكتسب هذا الكويكب بالتحديد سمعة سيئة عندما تم اكتشافه في عام 2004 بسبب المخاوف من احتمال اصطدامه بالأرض في عام 2029. ومع ذلك، أكدت الملاحظات اللاحقة والنمذجة الدقيقة أنه لا يوجد خطر فوري للاصطدام. ومع ذلك، سيظل أبوفيس يمر قريبًا نسبيًا من كوكبنا.

يؤكد داني ديلا جوستينا، الباحث الرئيسي الجديد لمهمة OSIRIS-APEX في جامعة أريزونا، على أهمية أبوفيس. يوضح ديلا جوستينا: "على الرغم من أنه لن يصطدم بالأرض في عام 2029، إلا أنه سيقترب كثيرًا". وسيقترب الكويكب، الذي يبلغ عرضه حوالي 340 مترًا، على مسافة 20,000 ألف ميل من كوكبنا في أبريل 2029. ويعد هذا القرب حدثًا نادرًا، حيث يحدث مرة واحدة فقط كل 7,500 عام بالنسبة لكويكبات بهذا الحجم.

يُصنف أبوفيس على أنه كويكب من النوع S، ويتكون بشكل أساسي من مواد سيليكات أو حجرية، على غرار بينو. ومن خلال دراسة كل من بينو وأبوفيس، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للكويكبات التي يمكن أن تشكل تهديدًا للأرض في المستقبل. ويهدف الباحثون إلى التحقق من قوة وكثافة أبوفيس، وهي معلومات مهمة لإنشاء استراتيجيات دفاعية كوكبية فعالة وكشف أسرار تكوين الكويكبات وتطورها.

تعترف إيمي سيمون، عالمة مشروع مهمة OSIRIS-APEX، بأن دراسة بينو قدمت رؤى قيمة ولكنها أثارت أيضًا المزيد من الأسئلة. ستساهم مجموعة البيانات التي تم الحصول عليها من بينو وأبوفيس في معرفتنا المتزايدة بهذه الأجرام السماوية وتأثيرها المحتمل على كوكبنا.

مع مهمتها الجديدة المقررة لاستكشاف ألغاز أبوفيس، تقف OSIRIS-APEX على أهبة الاستعداد لتوسيع فهمنا للكويكبات وآثارها على مستقبل الأرض.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا أطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx العينة التي جمعتها من الكويكب بينو؟

ج: أطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx العينة التي جمعتها من بينو إلى الأرض أثناء مرورها لتواصل رحلتها دون الهبوط على الأرض.