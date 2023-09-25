ناسا تنجح في استعادة عينات من الكويكب بينو

حققت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا هامًا من خلال استعادة عينات من الكويكب بينو. وقد أعادت المركبة الفضائية ما يقرب من 250 جرامًا من الصخور والغبار، والتي سيتم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس لمزيد من التحليل. يمثل هذا أول عودة لعينة كويكب أمريكية في التاريخ، ومن المتوقع أن يعمق فهمنا لأصل نظامنا الشمسي.

أطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx كبسولة العينة باتجاه الغلاف الجوي للأرض، وهبطت في نطاق الاختبار والتدريب التابع لوزارة الدفاع في ولاية يوتا بالقرب من سولت ليك سيتي. تم نقل الكبسولة بطائرة هليكوبتر إلى غرفة نظيفة مؤقتة، حيث تم توصيلها الآن بتدفق مستمر من النيتروجين لضمان بقاء العينة نقية للتحليل العلمي.

سيتم تفكيك العينات المستردة ووزنها، وسيتم إنشاء جرد للصخور والغبار. وبمرور الوقت، سيتم توزيع قطع بينو على العلماء في جميع أنحاء العالم. وهذا سيمكن الباحثين من تحقيق اكتشافات من شأنها تحسين معرفتنا بتكوين الكواكب، وكذلك أصل المواد العضوية والمياه التي ساهمت في الحياة على الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة بينو، وهو كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا، ستساعد العلماء على اكتساب نظرة ثاقبة حول أنواع الكويكبات التي يمكن أن تشكل تهديدًا لكوكبنا في المستقبل. يعد الاسترداد الناجح للعينات من بينو بمثابة شهادة على القدرات التكنولوجية لوكالة ناسا وسيؤدي إلى تعزيز فهمنا للكون.

مصادر:

– مدير ناسا بيل نيلسون

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

التعاريف:

- OSIRIS-REx: الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن - Regolith Explorer، مهمة مركبة فضائية تابعة لناسا لدراسة الكويكب بينو وإعادة عينة إلى الأرض.

– بينو: كويكب يقع بالقرب من الأرض تمت دراسته بواسطة بعثة OSIRIS-REx لفهم تركيبته وأصوله.