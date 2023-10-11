قد يتأخر إطلاق المركبة الفضائية Psyche التابعة لناسا بسبب سوء الأحوال الجوية

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مركبتها الفضائية Psyche، والتي من المقرر أن تستكشف كويكبًا غنيًا بالمعادن. ومع ذلك، فإن الظروف الجوية غير المواتية في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا يمكن أن تؤخر عملية الإطلاق. ومن المقرر حاليًا أن يتم الإطلاق يوم الخميس 12 أكتوبر، الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت الشرقي، باستخدام صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة SpaceX. لكن وكالة ناسا أعلنت أن هناك فرصة بنسبة 20% فقط لظروف مناخية مقبولة، مع مخاوف بشأن تكوينات السحب ونشاط المجال الكهربائي.

ولحسن الحظ، أمام فريق المهمة مهلة حتى 25 أكتوبر لإرسال المركبة الفضائية في طريقها إذا أعاق الطقس عملية الإطلاق يوم الخميس. تعتبر مهمة Psyche جديرة بالملاحظة لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها استكشاف كويكب ذو سطح غني بالمعادن. ويعتقد العلماء أن الكويكب يحتوي على كميات كبيرة من المعدن، على عكس الصخور أو الجليد.

وستسافر المركبة الفضائية مسافة مثيرة للإعجاب تبلغ 2.2 مليار ميل للوصول إلى الكويكب، وتستغرق ما يقرب من ست سنوات لإكمال رحلتها بين المريخ والمشتري. بمجرد وصولها، ستبدأ المركبة الفضائية Psyche في تحليل الكويكب الذي يبلغ عرضه 170 ميلًا باستخدام أدوات علمية مختلفة. الهدف هو الحصول على فهم أعمق للمراحل الأولى للنظام الشمسي وتكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض والمريخ.

وستكون هذه المهمة بمثابة الرحلة الثامنة لصاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX منذ إطلاقه الأولي في عام 2018. ويعتبر Falcon Heavy أحد أقوى الصواريخ العاملة حاليًا. بالإضافة إلى مهمة Psyche، تستعد ناسا أيضًا للكشف عن أول عينة صخرية على الإطلاق تم جمعها من كويكب وإعادتها إلى الأرض. سيتم بث الحدث المرتقب مباشرة.

المصادر: ناسا، توصيات المحررين