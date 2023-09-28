يصل صاروخ القمر Artemis II التابع لناسا إلى علامة فارقة من خلال دمج محركات RS-25

حقق صاروخ Artemis II Moon التابع لناسا إنجازًا هامًا حيث تم دمج جميع محركات RS-25 الأربعة بنجاح في المرحلة الأساسية في مرفق التجميع Michoud التابع لناسا في نيو أورليانز. يمثل هذا المهمة المأهولة الافتتاحية ضمن برنامج أرتميس، مما يشير إلى التقدم نحو هدف الوكالة المتمثل في إعادة البشر إلى سطح القمر.

بدأت عملية التكامل في 11 سبتمبر، حيث قام الفنيون بتثبيت المحرك الأول على المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS). تم بعد ذلك تركيب المحركات الثاني والثالث والرابع في 15 و19 و20 سبتمبر على التوالي. وقد تعاون مع وكالة ناسا في هذا الإنجاز شركة Aerojet Rocketdyne، المقاول الرئيسي لمحركات RS-25، وشركة Boeing، المقاول الرئيسي للمرحلة الأساسية.

تضمنت المرحلة التالية للفرق تأمين المحركات على المسرح ودمج أنظمة الدفع والأنظمة الكهربائية بسلاسة داخل الهيكل. تعمل المرحلة الأساسية لـ SLS، التي تقف على ارتفاع مثير للإعجاب يبلغ 212 قدمًا، كأساس لصاروخ القمر. يحتوي خزانا الوقود الدافعين على أكثر من 733,000 جالون من الوقود السائل المبرد للغاية الذي سيغذي محركات RS-25 الأربعة. بالإضافة إلى ذلك، يضم المسرح أجهزة كمبيوتر الطيران، وإلكترونيات الطيران، والأنظمة الكهربائية، التي تعمل بمثابة الجهاز العصبي المركزي للصاروخ.

خلال مهمة Artemis II، ستولد محركات RS-25 مجتمعة قوة دفع رائعة تبلغ 2 مليون رطل، مما يدفع الطاقم إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض لرحلتهم القمرية. تمثل هذه المهمة خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف ناسا الشامل المتمثل في هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

تلعب المرحلة الأساسية لـ SLS دورًا محوريًا في استراتيجية ناسا لاستكشاف الفضاء السحيق، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع المركبة الفضائية أوريون والبوابة القمرية التي تدور حول القمر. تعد هذه العناصر، جنبًا إلى جنب مع أنظمة الهبوط البشرية التجارية، أساسية لتمكين الوجود البشري المستدام على سطح القمر. والجدير بالذكر أن نظام SLS هو الصاروخ الوحيد القادر على إيصال أوريون ورواد الفضاء والإمدادات الأساسية إلى القمر في مهمة واحدة.

بشكل عام، يمثل الدمج الناجح لمحركات RS-25 في المرحلة الأساسية لصاروخ Artemis II Moon التابع لناسا تقدمًا كبيرًا نحو طموح الوكالة في إعادة رواد الفضاء إلى القمر وتمهيد الطريق لعصر جديد من استكشاف القمر.

مصادر:

ناسا – https://www.nasa.gov/