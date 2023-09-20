مروحية المريخ التابعة لناسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للارتفاع على الكوكب الأحمر

حققت مروحية المريخ Ingenuity التابعة لناسا رقما قياسيا جديدا في الطيران على الكوكب الأحمر. وخلال رحلتها التاسعة والخمسين، وصلت Ingenuity إلى ارتفاع 59 مترًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق لها بـ 20 أمتار.

تم الإعلان عن أحدث إنجازات Ingenuity من قبل مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا، والذي يشرف على المهمة التي تشمل أيضًا المركبة الجوالة Perseverance. ركزت الرحلة في المقام الأول على دفع شركة Ingenuity لتحقيق رقم قياسي جديد في الارتفاع، حيث هبطت مرة أخرى في نفس المكان الذي أقلعت منه.

منذ رحلتها الأولى في أبريل 2021، حققت Ingenuity تقدمًا كبيرًا. خلال رحلتها الأولية، حلقت على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ لمدة 39.1 ثانية، مما يثبت أنها تستطيع تحقيق رحلة مدعومة على الرغم من الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. وشهدت الرحلات اللاحقة بقاء Ingenuity في الهواء لمدة تصل إلى 169.5 ثانية، وتغطية مسافات تصل إلى 709 أمتار، وسرعة تصل إلى 15 ميلاً في الساعة (6.5 متر في الثانية).

لقد تجاوز أداء Ingenuity التوقعات، حيث ساعدت المروحية مركبة Perseverance من خلال التقاط لقطات جوية لتخطيط الطريق في Jezero Crater. علاوة على ذلك، أثبتت Ingenuity مرونتها من خلال التعافي من المشكلات الفنية المختلفة على طول الطريق.

تخطط ناسا لاستخدام المعرفة المكتسبة من Ingenuity لتطوير إصدارات أكثر تقدمًا من المروحية لمهام المريخ المستقبلية، وربما حتى مهمات خارج الكوكب الأحمر.

مصادر:

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)