- ناسا تطور فوهات محرك صاروخي من الألومنيوم مطبوعة ثلاثية الأبعاد لرحلات الفضاء السحيق

تبحث ناسا باستمرار عن طرق لتقليل وزن الصواريخ لجعل السفر إلى الفضاء أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. أحد مجالات التركيز هو تطوير مواد خفيفة الوزن يمكنها تحمل الظروف القاسية للفضاء. ومؤخرًا، حققت وكالة ناسا طفرة كبيرة في هذا المجال من خلال تطوير واختبار فوهة محرك صاروخي مصنوعة من الألومنيوم مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

يعد الألومنيوم مادة مثالية للمكونات خفيفة الوزن حيث أنه يتمتع بكثافة أقل ونسبة قوة إلى وزن أعلى من معظم المعادن. ومع ذلك، فإنه يحتوي على قيود مثل انخفاض القدرة على تحمل الحرارة الشديدة والميل إلى التشقق أثناء اللحام. هذه العوامل جعلتها غير مناسبة للتصنيع الإضافي لأجزاء محرك الصاروخ حتى الآن.

يهدف مشروع التصنيع الإضافي التفاعلي التابع لناسا للثورة الصناعية الرابعة (RAMFIRE) إلى التغلب على هذه القيود من خلال إنشاء نوع قابل للحام من الألومنيوم ومقاوم للحرارة بدرجة كافية للاستخدام في محركات الصواريخ. عقد مهندسون من مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا شراكة مع Elementum 3D لتطوير نوع جديد من الألومنيوم يُعرف باسم A6061-RAM2 ومسحوق متخصص لاستخدامه في عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تم تصميم فوهات RAMFIRE المطبوعة ثلاثية الأبعاد بقنوات داخلية للحفاظ على برودة الفوهة ومنع الذوبان. كما أنها مبنية كقطعة واحدة، مما يقلل الحاجة إلى روابط متعددة ويقلل وقت التصنيع بشكل كبير. قد تتطلب الفوهات المصنعة تقليديًا ما يصل إلى ألف قطعة متصلة بشكل فردي.

خضعت فوهات RAMFIRE لاختبارات صارمة، بما في ذلك اختبارات الحريق الساخن باستخدام الأكسجين السائل والهيدروجين السائل، وغرف ضغط تتجاوز 825 رطلاً لكل بوصة مربعة (psi). صمدت الفوهات في وجه هذه الظروف القاسية وحققت ما يقرب من 10 دقائق من وقت التشغيل، مما يدل على قدرتها على العمل في بيئات الفضاء السحيق الصعبة.

بالإضافة إلى فوهات محرك الصاروخ، تم استخدام مادة الألومنيوم RAMFIRE وعملية التصنيع الإضافية لإنشاء مكونات متقدمة أخرى، بما في ذلك فوهة إيروسبايك بقطر 36 بوصة وخزان مغلف بالتفريغ لتطبيقات السوائل المبردة.

هذا الاختراق في فوهات محركات الصواريخ المصنوعة من الألومنيوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد لديه القدرة على إحداث ثورة في رحلات الفضاء السحيق، مما يسمح بتصنيع مكونات صاروخية خفيفة الوزن قادرة على تحمل الأحمال الهيكلية العالية. إنه يقربنا خطوة واحدة من هدف إرسال البشر إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

مصادر:

- ناسا تطور فوهات محرك صاروخي من الألومنيوم مطبوعة ثلاثية الأبعاد لرحلات الفضاء السحيق