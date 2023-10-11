تقدم مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عينات واعدة من الكويكب بينو إلى الأرض

نجحت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم عينات من الكويكب بينو إلى الأرض، مما يوفر للعلماء ثروة من البيانات لدراستها. وكشف التحليل الأولي للعينة أن بينو غني بالمياه والمركبات المحتوية على الكربون، مما يجعله موردا قيما للتحقيق في أصول الحياة على كوكبنا. وهذه العينة هي أكبر عينة كويكب غنية بالكربون تم جمعها على الإطلاق، وستساهم في فهمنا لتكوين وتطور نظامنا الشمسي.

انطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في عام 2016 ووصلت إلى بينو في عام 2018 بعد 22 شهرًا من دراسة الكويكب من المدار. في أكتوبر 2020، قامت المركبة الفضائية بعملية دراماتيكية لأخذ العينات، حيث جمعت كمية كبيرة من المواد من السطح المسامي لبينو. وبينما تسربت بعض الأوساخ والحصى إلى الفضاء أثناء عملية التجميع، تم تأمين معظم العينة بنجاح في حاوية المركبة الفضائية.

وهبطت كبسولة العودة التي تحمل العينة في ولاية يوتا في سبتمبر 2021 وتم نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن للمعالجة والتنظيم. لا تزال الكمية الدقيقة للمواد التي تم جمعها غير معروفة، لكن التقديرات تشير إلى أنها تبلغ حوالي 8.8 أوقية (250 جرامًا)، وهو ما يتجاوز متطلبات المهمة البالغة 2.1 أوقية (60 جرامًا). وخلال الأشهر والسنوات المقبلة، سيتم توزيع أجزاء من العينة على الباحثين في جميع أنحاء العالم لإجراء دراسة تفصيلية.

ويأمل العلماء أن يوفر تحليل عينة بينو نظرة ثاقبة حول هوية مركبات الكربون ودورها في أصل الحياة على الأرض. ويتوقعون أيضًا أن تكشف دراسة الكويكب معلومات مهمة حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي. وستواصل المركبة الفضائية OSIRIS-REx مهمتها وتسافر إلى كويكب آخر يسمى أبوفيس، حيث ستجري المزيد من التحقيقات في عام 2029.

المصادر: مدير ناسا بيل نيلسون، دانتي لوريتا (الباحث الرئيسي في جامعة أريزونا)