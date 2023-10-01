ناسا تختار شركة SpaceX لإطلاق أقمار صناعية صغيرة لدراسة الطقس الفضائي

اختارت وكالة ناسا SpaceX لإطلاق الأقمار الصناعية لاستطلاع Tandem Reconnection وCusp Electrodynamics (TRACERS) كجزء من مهمة مشاركة الرحلات في عام 2025. وستقوم أقمار TRACERS الصغيرة بالتحقيق في الطقس الفضائي والغلاف المغناطيسي من مدار أرضي منخفض. ولم يتم تحديد تاريخ الإطلاق بعد، ولكن من المتوقع أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز أبريل 2025.

يتم بناء المركبتين الفضائيتين TRACERS بواسطة شركة Millennium Space Systems. وبمجرد نشرها في مدار متزامن مع الشمس، فإنها ستمر بشكل متكرر عبر الحافة القطبية للغلاف المغناطيسي للأرض. هذه المنطقة هي حيث تنحني خطوط المجال المغناطيسي نحو القطبين الشمالي والجنوبي. وستركز المهمة على دراسة التفاعلات المعروفة بإعادة الاتصال المغناطيسي بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي للأرض.

اختارت ناسا في الأصل مهمة TRACERS في عام 2019 كمهمة مستكشف صغير للفيزياء الشمسية (SMEX). كان من المخطط في البداية إطلاقها كحمولة ثانوية مع مهمة أخرى لـ SMEX، وهي PUNCH (مقياس الاستقطاب لتوحيد كورونا والغلاف الشمسي). ومع ذلك، قررت وكالة ناسا مؤخرًا إطلاق PUNCH على نفس صاروخ Falcon 9 مثل مقياس الطيف الضوئي لتاريخ الكون، وعصر إعادة التأين، ومهمة مستكشف الجليد (SPHEREx) في عام 2025.

لم تكشف وكالة ناسا عن القيمة المحددة لأمر المهمة الممنوح لشركة SpaceX لمهمة TRACERS بسبب حساسية المنافسة. ومع ذلك، خصصت وكالة ناسا 3.593 مليون دولار لعقد الاستحواذ على فئة المشاريع المخصصة ومشاركة الرحلات (VADR) الخاص بشركة SpaceX فيما يتعلق بأمر المهمة هذا.

بشكل عام، ستساهم مهمة TRACERS في فهم أفضل للطقس الفضائي والتفاعلات المعقدة بين الأرض والشمس. إنها خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في جهود ناسا لاستكشاف ودراسة البيئة الفضائية المحيطة بنا.

المصدر

– ناسا [لا يوجد عنوان URL محدد]