المجال المغناطيسي الرائع لليد الكونية

حققت التلسكوبات الفضائية للأشعة السينية التابعة لوكالة ناسا اكتشافًا رائعًا، حيث كشفت عن "عظام" المجال المغناطيسي لهيكل آسر على شكل يد في الفضاء. تستمر اليد الكونية الشبحية، المعروفة باسم MSH 15-52، في إثارة فضول العلماء حيث تنبعث من كفها أعمدة من جسيمات المادة النشطة والمادة المضادة.

تم رصد النجم النابض PSR B1509-58، الواقع عند قاعدة "كف" السديم، لأول مرة بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001. وتبلغ المسافة بين MSH 15-52 والأرض 16,000 سنة ضوئية.

استخدمت الدراسة الرائدة الأخيرة التي أجراها روجر روماني وفريقه في جامعة ستانفورد مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، وهو أحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع لناسا. على مدار 17 يومًا، قام IXPE بمراقبة MSH 15-52 عن كثب، مما قدم رؤى غير مسبوقة في مجاله المغناطيسي.

ومن خلال تحليل الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية وانتقالها على طول المجال المغناطيسي، اكتسب الباحثون فهمًا أعمق لبنية السديم. يحدد المجال المغناطيسي اتجاه المجال الكهربائي للأشعة السينية، مما يؤدي إلى ما يشير إليه العلماء باستقطاب الأشعة السينية.

والمثير للدهشة أن درجة الاستقطاب التي لوحظت في MSH 15-52 تجاوزت المستوى الأقصى الذي تنبأت به الدراسات النظرية. تشير مستويات الاستقطاب الشديدة هذه إلى وجود مجال مغناطيسي ثابت ومستقيم للغاية في مناطق معينة من سديم رياح النجم النابض، مما يعني الحد الأدنى من الاضطراب.

من خلال الجمع بين البيانات الواردة من Chandra و IXPE، يعمل علماء الفلك على حل لغز حقن الجسيمات والتشكيل البيئي بواسطة النجوم النابضة. يتم استكمال بيانات الأشعة السينية ببيانات الأشعة تحت الحمراء من كاميرا الطاقة المظلمة، مما يسمح بفهم شامل لـ MSH 15-52.

وشددت جوزفين وونغ، المؤلفة المشاركة في الدراسة، على الإمكانات التحويلية للأشعة السينية في الكشف عن المعلومات المخفية. مثل الأشعة السينية في التشخيص الطبي، توفر الأشعة السينية في الفضاء منظورًا فريدًا للكون.

إحدى الميزات الأكثر إثارة للاهتمام في MSH 15-52 هي نفث الأشعة السينية المكثف الموجه نحو "معصمه". الاستقطاب في هذه المنطقة الفوضوية منخفض بسبب المجالات المغناطيسية المتشابكة بشكل معقد. ومع ذلك، مع اقتراب التدفق من نهايته، يزداد الاستقطاب بشكل ملحوظ حيث تستقيم خطوط المجال المغناطيسي وتصبح أكثر انتظامًا.

إن فهم تاريخ حياة المادة عالية النشاط وجسيمات المادة المضادة المحيطة بالنجوم النابضة يوفر رؤى قيمة حول دورها كمسرعات للجسيمات. تسلط الاكتشافات التي تمت داخل MSH 15-52 الضوء على الآليات الرائعة التي تعمل في هذه الظواهر الكونية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو MSH 15-52؟

MSH 15-52 هو هيكل رائع على شكل يد في الفضاء، يتميز بوجود أعمدة من جسيمات المادة النشطة والمادة المضادة.

2. كم يبعد MSH 15-52 عن الأرض؟

يقع MSH 15-52 على بعد حوالي 16,000 سنة ضوئية من الأرض.

3. كيف قامت ناسا بدراسة MSH 15-52؟

استخدمت ناسا مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، وهو أحدث تلسكوب للأشعة السينية، لمراقبة MSH 15-52 عن كثب لمدة 17 يومًا وجمع بيانات مهمة حول مجاله المغناطيسي.

4. ما هو استقطاب الأشعة السينية؟

يشير استقطاب الأشعة السينية إلى اتجاه المجال الكهربائي للأشعة السينية، والذي يتحدد بواسطة المجال المغناطيسي لمصدر الأشعة السينية.

5. ما هي أهمية نفث الأشعة السينية المكثف في MSH 15-52؟

توفر نفاثة الأشعة السينية المكثفة في MSH 15-52 رؤى قيمة حول حقن الجسيمات وعمليات التشكيل البيئي للنجوم النابضة.