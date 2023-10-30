نظرة ثاقبة لسديم الرياح النجم النابض و"عظام" المجال المغناطيسي

توفر النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية دوارة ذات مجالات مغناطيسية قوية، فرصة فريدة للعلماء لدراسة الفيزياء المتطرفة التي لا يمكن تكرارها على الأرض. تخلق هذه الأجسام النجمية ظروفًا عالية الطاقة، مما يسمح بتكوين نفاثات من المادة والمادة المضادة، بالإضافة إلى رياح شديدة تُعرف باسم "سديم رياح النجم النابض". في الآونة الأخيرة، حقق الباحثون اكتشافات مهمة حول بنية المجال المغناطيسي داخل أحد هذه السدم.

لاحظ مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا النجم النابض PSR B1509-58 لأول مرة في عام 2001 ووجد أن سديم رياح النجم النابض المرتبط به، والمعروف أيضًا باسم MSH 15-52، يشبه يد الإنسان. يقع النجم النابض في قاعدة "كف" السديم، وقد أثار اهتمام العلماء. الآن، من خلال الجمع بين البيانات الواردة من تشاندرا وأحدث تلسكوب للأشعة السينية التابع لناسا، مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، كشف الباحثون عن "عظام" المجال المغناطيسي لهذا الهيكل الفريد.

تعرض الصورة المركبة ملاحظات شاندرا في الأشعة السينية منخفضة الطاقة (البرتقالية)، والأشعة السينية عالية الطاقة (الأخضر والأزرق)، وملاحظات IXPE (الأرجواني). يحتل النجم النابض المنطقة المضيئة عند قاعدة راحة اليد، وتمتد أصابعه نحو سحب الأشعة السينية منخفضة الطاقة في بقايا المستعر الأعظم الذي ولد النجم النابض. علاوة على ذلك، تتضمن الصورة بيانات الأشعة تحت الحمراء من مسح الطائرة بكاميرا الطاقة المظلمة لتوفير رؤية شاملة لـ MSH 15-52.

سمحت بيانات IXPE بإنشاء أول خريطة للمجال المغناطيسي داخل السديم ذو الشكل اليدوي. ومن خلال فحص اتجاه الأشعة السينية، يستطيع العلماء تحديد المجال الكهربائي، الذي يشار إليه باسم "استقطاب الأشعة السينية"، والذي يتأثر بالمجال المغناطيسي لمصدر الأشعة السينية.

في صورة إضافية للأشعة السينية، تمثل الخطوط المستقيمة القصيرة قياسات الاستقطاب من IXPE، وترسم خريطة لاتجاه المجال المغناطيسي المحلي. تتم الإشارة إلى وجود قياسات دقيقة بواسطة أشرطة برتقالية، تليها أشرطة سماوية وزرقاء بدقة أقل. تتوافق خطوط المجال المعقدة هذه مع الرسغ والكف والأصابع في السديم على شكل يد، ومن المحتمل أنها تلعب دورًا في تحديد الهياكل الممتدة التي تشبه الإصبع.

ومن اللافت للنظر أن مقدار الاستقطاب في MSH 15-52 مرتفع بشكل استثنائي، حتى أنه وصل إلى المستوى الأقصى الذي تنبأ به العمل النظري. تشير هذه النتيجة إلى أن المجال المغناطيسي داخل هذه المناطق من سديم رياح النجم النابض مستقيم وموحد بشكل لا يصدق، ويظهر القليل من الاضطراب.

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في MSH 15-52 هي وجود نفث أشعة سينية ساطعة موجه من النجم النابض نحو المعصم. تشير أحدث بيانات IXPE إلى أن الاستقطاب عند أصل الدفقة منخفض، ويرجع ذلك على الأرجح إلى وجود مناطق مضطربة ذات مجالات مغناطيسية معقدة ومتشابكة مرتبطة بتوليد جزيئات عالية الطاقة. ومع ذلك، مع تقدم التدفق، تستقيم خطوط المجال المغناطيسي وتصبح أكثر انتظامًا، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستقطاب.

هذه النتائج الرائدة، المفصلة في ورقة بحثية كتبها روجر روماني من جامعة ستانفورد ومعاونوه، نُشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، سلطت الضوء على بنية المجال المغناطيسي المعقدة داخل سدم الرياح النابضة. وقد ساهمت الجهود التعاونية بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإيطالية، إلى جانب الشركاء والمتعاونين العلميين من 12 دولة، في التوصل إلى هذه النتائج الرائعة. يعد IXPE، الذي يشرف عليه مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل، ألاباما، بمثابة شهادة على التعاون الدولي في تعزيز فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي النجوم النابضة؟

ج: النجوم النابضة هي نجوم نيوترونية دوارة ذات مجالات مغناطيسية قوية.

س: ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

ج: سديم رياح النجم النابض عبارة عن رياح شديدة ونفثات من المادة والمادة المضادة تنشأ عن النجوم النابضة الصغيرة.

س: ما هو استقطاب الأشعة السينية؟

ج: يشير استقطاب الأشعة السينية إلى اتجاه المجالات الكهربائية في الأشعة السينية، والتي تتأثر بالمجال المغناطيسي لمصدر الأشعة السينية.