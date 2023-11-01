مشهد سماوي: بقايا المستعر الأعظم تأخذ شكل يد كونية

التقط التلسكوب الفضائي المتطور للأشعة السينية التابع لوكالة ناسا صورة مذهلة لبقايا انفجار كوني، مما يمثل تشابهًا غريبًا مع يد هيكلية تمتد إلى أعماق الفضاء. يُعرف رسميًا باسم MSH 15-52، وقد نشأ هذا التشكيل السماوي من زوال نجم ضخم، مما أدى إلى حدث مستعر أعظم وولادة نجم نابض، وهو بقايا نجمية كثيفة وسريعة الدوران يشار إليها عادة بالنجم النابض.

تمتلك النجوم النابضة، والمعروفة أيضًا بالنجوم النيوترونية الدوارة، مجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق والتي تؤدي إلى ظهور نفاثات قوية من الجسيمات المشحونة ورياح هائلة. تبلغ هذه الظواهر ذروتها في إنشاء سديم رياح النجم النابض، حيث يقع النجم النابض نفسه، PSR B1509-58، في وسط الصورة، ويشبه قاعدة كف اليد. ينبعث النجم النابض من الجسيمات في الفضاء، ويشكل تكوينًا مضيئًا يذكرنا باليد البشرية، كما هو موضح في بيان صادر عن وكالة ناسا.

تُظهر الصورة المركبة المذهلة، التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب تشاندرا الفضائي للأشعة السينية التابع لناسا وتلسكوب الفضاء IXPE الرائد، MSH 15-52 بتفاصيل مذهلة، وتكشف عن هياكل تشبه بشكل مخيف العظام المعقدة لليد البشرية. استخدم الباحثون مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE) التابع لناسا، والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021، لدراسة MSH 15-52 لمدة 17 يومًا تقريبًا. قدمت هذه الملاحظة رؤى جديدة حول المجال المغناطيسي للنجم النابض واتجاه نفاثات الأشعة السينية الخاصة به.

والجدير بالذكر أن بيانات IXPE كشفت عن أول خريطة شاملة للمجال المغناطيسي داخل السديم ذو الشكل اليدوي. تتبع الجسيمات المشحونة التي تنبعث منها الأشعة السينية المسارات المعقدة التي يحددها المجال المغناطيسي، لتشكل الشكل الأساسي للسديم، مثلما تشكل العظام يد الإنسان. وقد سمح هذا الاستخدام المبتكر للأشعة السينية للعلماء بالكشف عن معلومات مخفية حول المشهد الكوني.

وجد أن مستويات الاستقطاب في مناطق مهمة من MSH 15-52، كما تشير بيانات التلسكوب الفضائي، مرتفعة بشكل ملحوظ. يشير هذا إلى عدم وجود اضطراب في هذه المناطق، مما يؤدي إلى ظهور خطوط مجال مغناطيسي مستقيمة ومتسقة، أكثر وضوحًا في أصابع اليد الكونية وإبهامها. على العكس من ذلك، توفر المناطق الأكثر تعقيدًا واضطرابًا دفعة كبيرة من الطاقة للجسيمات، مما يؤدي إلى ظهور نفث الأشعة السينية الساطعة البارزة بالقرب من "معصم" الهيكل الآسر الذي يشبه اليد.

أعرب المؤلف الرئيسي للدراسة، روجر روماني من جامعة ستانفورد، عن سعادته بالنتائج، قائلاً: "تعطينا بيانات IXPE أول خريطة للمجال المغناطيسي في "اليد". وتنتقل الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية على طول المجال المغناطيسي، وتحدد الشكل الأساسي للسديم، مثلما تفعل العظام في يد الإنسان. وشبهت جوزفين وونج، المؤلفة المشاركة، من جامعة ستانفورد أيضًا، هذا الاستخدام المبتكر للأشعة السينية بدورها المألوف كأداة تشخيص طبي، ولاحظت كيف أنها توفر معلومات لا تقدر بثمن والتي كانت ستظل مخفية لولا ذلك.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على دورة حياة الجسيمات النشطة للغاية المحيطة بالنجوم النابضة، ويقدم رؤى مهمة حول دورها كمسرعات للجسيمات. يقع MSH 16,000-15 على بعد 52 سنة ضوئية من الأرض، وقد تم رصده في البداية بواسطة مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001. وقد تم توثيق الاكتشافات الرائعة التي تم تحقيقها من خلال استخدام بيانات IXPE رسميًا في مجلة الفيزياء الفلكية في 23 أكتوبر.

أسئلة وأجوبة

ما هو MSH 15-52؟

MSH 15-52 هو تشكيل سماوي ناتج عن انفجار نجم ضخم، مما يؤدي إلى نجم نابض.

ما هو النجم النابض؟

النجم النابض عبارة عن بقايا نجمية كثيفة وسريعة الدوران، ويُعرف أيضًا باسم النجم النابض أو النجم النيوتروني الدوار. تنبعث منها مجالات مغناطيسية قوية وتشكل هياكل مثل سديم رياح النجم النابض.

ماذا كشف التلسكوب الفضائي IXPE التابع لناسا؟

قدم التلسكوب الفضائي IXPE رؤى جديدة حول المجال المغناطيسي للنجم النابض واتجاه نفاثات الأشعة السينية الخاصة به، وكشف النقاب عن أول خريطة شاملة للمجال المغناطيسي داخل السديم على شكل اليد.

كم تبعد MSH 15-52 عن الأرض؟

يقع MSH 15-52 على بعد 16,000 سنة ضوئية من الأرض.