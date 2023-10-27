تشكل عودة عينة الكويكب التاريخية التابعة لناسا تحديات جديدة للعلماء

حققت وكالة ناسا إنجازًا كبيرًا في مجال استكشاف الفضاء عندما نجحت في إعادة عينة من الكويكب إلى الأرض في سبتمبر. وتوجت مهمة OSIRIS-REx بعودة المركبة بعد رحلة استغرقت سبع سنوات، قامت خلالها بمسح الكويكب بينو وجمع عينات منه وفحصه. والآن، يواجه العلماء التحدي المتمثل في استرداد ما تبقى من العينة الموجودة ضمن آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس (TAGSAM).

لقد تجاوزت المجموعة الأولية من TAGSAM بالفعل هدف ناسا، حيث تم التقاط 2.48 أونصة، أو 70.3 جرامًا من الصخور والغبار. ومع ذلك، فإن عملية الوصول إلى رأس TAGSAM المختوم قد شكلت صعوبات. وحاول فريق من العلماء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا إزالة الرأس، لكنهم واجهوا اثنين من أدوات التثبيت التي لا يمكن تحريرها بأدواتهم الحالية. وعلى الرغم من هذه النكسة، يظل الفريق ملتزمًا بإيجاد حلول للوصول إلى العينة المتبقية.

من خلال العمل ضمن بيئة صندوق القفازات المتخصصة تحت تدفق النيتروجين، استخرج علماء ناسا بعض المواد عن طريق الضغط على رفرف مايلر في الرأس وإزالة العينة بعناية باستخدام ملاقط أو مغرفة. للوصول إلى بقية العينة، سيتبع الفريق تقنية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ثم يقوم بتحليل العينة المجمعة.

وكشفت الدراسات الأولية لعينة الكويكب بالفعل عن نتائج مثيرة. وتحتوي هذه الصخرة، التي يقدر عمرها بنحو 4.5 مليار سنة، على نسبة عالية من الكربون والماء، مما يشير إلى وجود اللبنات الأساسية للحياة على الأرض. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات لفهم كيفية تشكل النظام الشمسي وكيف تم تسليم المواد الأولية للحياة إلى كوكبنا. كما يسلط الضوء على أهمية تحديد التهديدات المحتملة للكويكبات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الاصطدامات.

الأسئلة الأكثر تكرارا

كيف ستقوم ناسا باسترجاع بقية العينة؟

على الرغم من أن ناسا تمكنت من جمع جزء كبير من العينة، إلا أن الكمية المتبقية المختومة في رأس TAGSAM تمثل تحديًا. ويعمل العلماء بنشاط على إيجاد حلول محتملة للوصول إلى بقية العينة مع ضمان السلامة العلمية للمجموعة.

ماذا اكتشفت ناسا حتى الآن؟

وتشير الدراسات الأولية لعينة الكويكب إلى وجود محتوى عالي الكربون والماء، وهما مكونات أساسية للحياة على الأرض. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على أصول النظام الشمسي ويقدم نظرة ثاقبة حول كيفية وصول المواد الأولية للحياة إلى كوكبنا.