ناسا تكشف عن عينة من الكويكب بينو التي جمعتها مركبة الفضاء OSIRIS-REx

من المقرر أن تقدم وكالة ناسا للجمهور لمحة عن عينة الكويكب التي أعادتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx إلى الأرض. سيتم بث مباشر للكشف في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء 11 أكتوبر. وهبطت الكبسولة التي تحتوي على صخور وغبار تم جمعها من سطح الكويكب القريب من الأرض "بينو" في موقع تدريب تابع لوزارة الدفاع في صحراء يوتا في الولايات المتحدة. 24 سبتمبر. منذ ذلك الحين، أجرى العلماء التحليلات الأولية للعينة.

نجحت OSIRIS-REx في الحصول على عينتها من بينو في عام 2020 وأمضت العام ونصف العام التالي في مراقبة الكويكب من الأعلى. وفي مايو 2021، بدأت رحلة العودة إلى الأرض. وعند وصولها الشهر الماضي، تم نقل العلبة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن، تكساس، ليتم فتحها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المركبة الفضائية OSIRIS-REx في الفضاء وهي الآن في طريقها إلى كويكب يسمى أبوفيس، تحت اسم المهمة الجديد، OSIRIS-APEX.

ويقدر عمر الكويكب بينو بأكثر من 4.5 مليار سنة، ويمكن أن توفر مواده معلومات قيمة حول تكوين النظام الشمسي وأصول الحياة على الأرض. لقد تجاوزت المهمة التوقعات من خلال التقاط مواد أكثر مما كان متوقعًا. أعرب كريستوفر سنيدر، نائب رئيس عملية تنظيم OSIRIS-REx في وكالة ناسا، عن سعادته بوفرة المواد، مشيرًا إلى أن "أفضل مشكلة تواجهنا هي وجود الكثير من المواد، وأن جمعها يستغرق وقتًا أطول مما توقعنا".

وسيقدم حدث البث المباشر مزيدًا من المعلومات حول النتائج التي توصلت إليها المواد التي تم التقاطها حتى الآن، مما يقربنا من كشف الأسرار الموجودة داخل الكويكب.

مصادر:

- مركز جونسون الفضائي التابع لناسا