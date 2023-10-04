علماء يطلقون صواريخ لدراسة الغلاف الجوي أثناء كسوف الشمس

في 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي النادر، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، مرئيًا في أجزاء من غرب الولايات المتحدة. وبينما سيستمتع العديد من مراقبي السماء بالمشهد، فإن فريقًا من علماء ناسا سيعملون بجد خلال الحدث. بقيادة أروه بارجاتيا، أستاذ الفيزياء الهندسية في جامعة إمبري ريدل للطيران، تهدف مهمة ناسا، التي تسمى الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف (APEP)، إلى قياس التغيرات في الغلاف الجوي أثناء الكسوف.

ستستخدم مهمة APEP ثلاثة صواريخ صوتية لجمع البيانات حول طبقة الأيونوسفير، وهي منطقة من الغلاف الجوي تلعب دورًا حاسمًا في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). أثناء الكسوف، ستنخفض درجة الحرارة والكثافة في الغلاف الأيوني، مما يتسبب في تأثير يشبه الموجة، والذي يمكن أن يؤثر على اتصالات الأقمار الصناعية.

وقارن بارجاتيا الغلاف الأيوني ببركة ذات تموجات لطيفة، مشيرًا إلى أن الكسوف يشبه زورقًا آليًا يعطل الماء. وأكد أهمية فهم ونمذجة الاضطرابات التي تحدث في طبقة الأيونوسفير بسبب الاعتماد على الاتصالات الفضائية التي تمر عبر هذه المنطقة.

وبعد الكسوف الحلقي، سيتم نقل الصواريخ وأدواتها إلى منشأة والوبس للطيران التابعة لناسا في فرجينيا. سيتم إعادة إطلاقهما خلال الكسوف الكلي للشمس القادم في 8 أبريل 2024. وسيكون هذان الكسوفان الشمسيان آخر كسوفين كبيرين يمكن رؤيتهما في الولايات المتحدة المتجاورة حتى عام 2044.

وسلط بارجاتيا الضوء على أهمية جمع البيانات أثناء الكسوف، مشيرًا إلى أنها ستوفر رؤى قيمة حول تأثيرات الكسوف على الغلاف الأيوني على نطاقات مكانية صغيرة. ستساهم البيانات التي تم جمعها خلال هذه المهام في فهم أفضل لغلافنا الجوي وتفاعلاته مع الأحداث السماوية.

مصادر:

- جامعة إمبري ريدل للطيران

- ناسا