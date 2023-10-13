ناسا تطور نظام تحذير بالذكاء الاصطناعي للعواصف الشمسية

وتركز وكالة ناسا على تطوير نظام إنذار مبكر لإخطار البشر قبل أن تضرب عاصفة شمسية الأرض. يستخدم هذا النظام، المسمى Dagger، تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لجمع البيانات وتحليل العواصف الشمسية. الهدف هو تقديم إشعار مدته 30 دقيقة قبل حدوث العاصفة، مما يسمح بالتحضير المناسب.

للتنبؤ بوقت تشكل العاصفة الشمسية، يعتمد Dagger على البيانات التي تم جمعها بواسطة أقمار صناعية مختلفة، مثل ACE وWind وIMP-8 وGeotail. تراقب هذه الأقمار الصناعية الشمس باستمرار، وتراقب ظواهر مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs). تحدث العواصف الشمسية عندما تصطدم الجسيمات المشحونة المتسارعة، ومعظمها من الإلكترونات، بالبلازما في الغلاف الجوي للشمس.

إن الانبعاث الإكليلي الإكليلي، وهو نوع من التوهج الشمسي، لديه القدرة على إحداث عواصف مغناطيسية أرضية عندما يتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض. العواصف الجيومغناطيسية هي اضطرابات في الغلاف المغناطيسي للأرض ناتجة عن النقل الفعال للطاقة من الرياح الشمسية إلى البيئة الفضائية المحيطة. على الرغم من أن التوهجات الشمسية لا يمكن أن تلحق الضرر بالبشر بشكل مباشر، إلا أنها لديها القدرة على التسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل كبير في الكهرباء.

في بعض الحالات، تؤدي التوهجات الشمسية إلى عروض رائعة تُعرف باسم الأضواء الشمالية أو العروض الشفقية. يعد حدث كارينغتون عام 1859 أحد الأمثلة على ذلك، ويعتبر أحد أقوى العواصف الشمسية في التاريخ. خلال هذا الحدث، لوحظت عروض شفقية قوية في جميع أنحاء العالم، وشهدت العديد من أنظمة التلغراف شرارة وحرائق.

يعد تطوير نظام تحذير يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Dagger أمرًا بالغ الأهمية لفهم العواصف الشمسية والتنبؤ بها بشكل أفضل للتخفيف من تأثيرها على شبكاتنا الكهربائية وأنظمة الاتصالات. وبمساعدة هذه التكنولوجيا، يهدف العلماء إلى تحقيق تقدم كبير في التنبؤ بالعواصف الشمسية وربما منعها. (المصدر: جيتي)

مصادر:

– صور جيتي