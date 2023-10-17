ناسا تحذر من التأثير المحتمل للطرد الكتلي الإكليلي على الأرض

أصدرت وكالة ناسا تحذيرًا من أن الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) الناتج عن حدث شمسي وقع مؤخرًا قد يؤثر على الأرض في الأيام المقبلة. شهدت البقعة الشمسية AR3467 انفجارًا مغناطيسيًا في 16 أكتوبر، مما أدى إلى إطلاق موجة من الطاقة في الفضاء. على الرغم من أن الانبعاث الإكليلي ليس في مسار تصادم مباشر مع الأرض، إلا أنه قد يكون له تأثير بسبب مساره.

البقع الشمسية هي ظواهر مؤقتة تظهر على الغلاف الضوئي للشمس، وتتميز بدرجات حرارة أكثر برودة ونشاط مغناطيسي مكثف. وتربط الخيوط المغناطيسية، وهي مناطق ذات طاقة مغناطيسية مركزة، هذه البقع الشمسية. يؤدي انفجار الخيوط المغناطيسية إلى ظهور الانبعاث الإكليلي، وهو عبارة عن انفجار هائل للرياح الشمسية والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية أو يتم إطلاقها في الفضاء.

يشير أحدث نموذج لوكالة ناسا إلى أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي الناتج عن ثوران البقع الشمسية AR3467 قد يوجه ضربة خاطفة للأرض في 19 أكتوبر، مما قد يؤدي إلى عاصفة مغنطيسية أرضية بسيطة من فئة G1. تعتبر العاصفة من فئة G1 بسيطة ولكنها لا تزال قادرة على التسبب في انقطاع اتصالات الأقمار الصناعية، وتقلبات طفيفة في شبكات الطاقة، وظهور الشفق القطبي الجميل عند خطوط العرض العليا.

في حين أن هذا الانبعاث الإكليلي الخارج عن الهدف لا يشكل مصدر قلق كبير، إلا أن وكالة ناسا تؤكد على أهمية مراقبة الأنشطة الشمسية بانتظام. وهم يراقبون الشمس بشكل مستمر باستخدام شبكة من المراصد الشمسية، ويدرسون الظواهر المختلفة بدءًا من الغلاف الجوي الخارجي للشمس وحتى سطحها المضطرب. كما أنهم يتعمقون في باطن الشمس باستخدام أدوات مغناطيسية وشمسية. تعد المهام مثل مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية، ومرصد العلاقات الشمسية الأرضية، ومطياف التصوير لمنطقة الواجهة، وغيرها جزءًا من هذه المراقبة الشمسية المستمرة.

المصدر: وكالة ناسا (لم يتم توفير عنوان URL)