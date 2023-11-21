مسبار الفضاء أوروبا كليبر التابع لناسا: دعوة أبناء الأرض لترك بصماتهم في الفضاء

تستعد وكالة ناسا للشروع في مهمة غير عادية إلى قمر كوكب المشتري، أوروبا، مع مسبارها الفضائي القادم أوروبا كليبر. يهدف هذا المسعى الطموح إلى استكشاف ودراسة مدى صلاحية القمر للحياة. ومن المثير للاهتمام أن ناسا تقدم فرصة للأشخاص من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الرحلة التاريخية من خلال حفر أسمائهم على شريحة صغيرة سيتم أخذها على متن المركبة الفضائية.

طوال تاريخها الحافل، قامت ناسا في كثير من الأحيان بإشراك الجمهور من خلال توجيه الدعوات لإرسال أسمائهم إلى الفضاء. وقد أدى هذا التقليد، الذي يهدف إلى تعزيز الدعم العام، إلى تعزيز شعور قوي بالارتباط بين أبناء الأرض وعجائب الكون. من تسمية المركبات الجوالة إلى نقل التوقيعات المكتوبة بخط اليد، وجدت وكالة ناسا باستمرار طرقًا مبتكرة لإشراك الناس في مهامهم السماوية.

وفي حالة يوروبا كليبر، تدعو وكالة ناسا الأفراد إلى إضافة أسمائهم إلى الرقاقة الدقيقة التي سترافق المسبار. ومع اقتراب المركبة الفضائية من أوروبا، سوف تتعمق في ألغاز هذا القمر، وتبحث بدقة عن علامات وجود محيط مخفي تحت سطحه. علاوة على ذلك، تسعى المهمة إلى تحديد موقع هبوط محتمل لمهمة استكشافية مستقبلية.

حتى الآن، تم بالفعل تقديم أكثر من 840,000 ألف اسم لإدراجها في شريحة يوروبا كليبر الدقيقة، وهو دليل على الاهتمام العام الاستثنائي باستكشاف الفضاء. علاوة على ذلك، ستحمل المركبة الفضائية قصيدة بعنوان "في مديح الغموض: قصيدة لأوروبا" للشاعرة الأمريكية آدا ليمون، والتي تشيد بالطبيعة الغامضة لأصولنا السائلة.

ومن المقرر إطلاق يوروبا كليبر في أكتوبر من العام المقبل، إيذانا ببداية رحلتها التي ستعبر المريخ والأرض قبل الوصول إلى كوكب المشتري. ويخطط المسبار لقضاء عدة سنوات في مراقبة أوروبا، واستكشاف جوانبه البعيدة والمواجهة لكوكب المشتري. في نهاية المطاف، ستنتهي مهمة يوروبا كليبر باصطدام دراماتيكي بجانيميد، وهو أحد أقمار المشتري الأخرى.

يعد هذا المسعى بمثابة شهادة على التزام ناسا بتعزيز المشاركة العامة والفضول حول الكون. من خلال السماح للناس بترك بصماتهم على يوروبا كليبر، تقوم ناسا بتحويل ما يمكن أن يكون مسبارًا فضائيًا منفردًا إلى سفينة كونية تمثل الروح الجماعية للاستكشاف البشري.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يمكنني المشاركة في هذه المهمة؟

للمشاركة، ما عليك سوى زيارة europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ وإضافة اسمك إلى الشريحة الدقيقة للمركبة الفضائية قبل 31 ديسمبر.

2. هل هناك حد لعدد الأسماء التي يمكن تقديمها؟

لا، لا يوجد حد. ترحب ناسا بأكبر عدد ممكن من الأسماء التي سيتم إدراجها على الرقاقة الدقيقة.

3. هل سأتلقى أي تأكيد بعد تقديم اسمي؟

في حين أن ناسا لا تقدم تأكيدات فردية، كن مطمئنًا أنه سيتم تضمين اسمك على الرقاقة الدقيقة.

4. متى من المتوقع وصول سفينة أوروبا كليبر إلى أوروبا؟

إذا سارت الأمور على ما يرام، ستدخل المركبة الفضائية مدار كوكب المشتري خلال خمس سنوات تقريبًا من تاريخ إطلاقها.

5. ماذا سيحدث لمركبة أوروبا كليبر بعد انتهاء مهمتها؟

ومن المقرر أن تصطدم المركبة الفضائية بجانيميد، وهو أحد أقمار المشتري الأخرى.