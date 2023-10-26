طائرة اليعسوب التابعة لناسا تقترب من الطيران، مما يمهد الطريق لاكتشافات غير عادية

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مروحيتها الرائعة Dragonfly إلى قمر زحل، تيتان، بحثًا عن لبنات بناء محتملة للحياة. تم تجهيز هذه الطائرة بدون طيار التي تعمل بالطاقة النووية بحجم السيارة بكاميرات وأجهزة استشعار وأجهزة أخذ عينات متقدمة للتحقيق في مناطق تيتان التي قد تحتوي على مواد عضوية وواجهت مياهًا سائلة تحت سطح القمر الجليدي.

تم إجراء اختبارات موسعة للتأكد من قدرة Dragonfly على تحمل بيئة تيتان الفريدة. وأخضع الباحثون في مركز لانغلي للأبحاث التابع لناسا في فرجينيا دوارات المركبة لفحص صارم في أنفاق الرياح التي تحاكي الظروف الجوية على تيتان. قدمت هذه الاختبارات بيانات مهمة للفريق لتحسين عمليات المحاكاة الخاصة بهم وفهم أداء الطائرة العمودية بشكل أفضل في بيئة غازية ذات كثافة أعلى من الهواء.

تتضمن حملات اختبار Dragonfly الناجحة عمليات تشغيل في نفق دون سرعة الصوت بالإضافة إلى نفق Transonic Dynamics (TDT)، الذي يحاكي الظروف الجوية التي من المتوقع أن يواجهها Dragonfly على تيتان. تعمل قدرة الغاز الثقيل ذات الكثافة المتغيرة لـ TDT على تكرار الرفع والتحميل الديناميكي الذي ستختبره الطائرة العمودية بدقة أثناء مهمتها.

يتعاون أعضاء الفريق من مختلف المؤسسات، بما في ذلك جامعة سنترال فلوريدا ومركز أبحاث أميس التابع لناسا، لتحليل ثروة البيانات التي تم جمعها من هذه الاختبارات. تساهم جهودهم في زيادة الثقة في نماذج المحاكاة قبل إرسال Dragonfly إلى Titan.

ضخامة المهمة لا تضيع على الفريق. يمثل مشروع Dragonfly قفزة كبيرة في مجال الاستكشاف، حيث يحول الخيال العلمي إلى حقيقة. مع اكتمال كل خطوة، تزداد الإثارة للمهمة الرائدة التي ستسمح للعلماء بجمع معلومات لا تقدر بثمن حول تيتان وربما حل ألغاز أصول الحياة في نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي طائرة Dragonfly؟

طائرة Dragonfly هي طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة النووية بحجم سيارة طورتها وكالة ناسا لاستكشاف قمر زحل، تيتان. وهي مجهزة بأدوات متقدمة، وهدفها الأساسي هو دراسة الكيمياء المعقدة على تيتان والبحث عن السلائف المحتملة للحياة.

2. ما أهمية الاختبار بالنسبة لـDragonfly؟

يعد الاختبار أمرًا بالغ الأهمية للتأكد من قدرة Dragonfly على تحمل بيئة Titan الفريدة. ومن خلال إخضاع دوارات الطائرة بدون طيار لمحاكاة الظروف الجوية، يمكن لوكالة ناسا تحسين توقعات أدائها وزيادة الثقة في نماذج محاكاة المهمة.

3. ما هي الاختبارات المعنية؟

وقد أجريت الاختبارات في أنفاق الرياح في مركز لانغلي للأبحاث التابع لناسا، بما في ذلك نفق دون سرعة الصوت ونفق ديناميكيات ترانسونيك (TDT). تضمنت هذه الاختبارات تشغيل دوارات Dragonfly بسرعات رياح مختلفة وسرعات دوارة وزوايا طيران لتقييم الأداء الديناميكي الهوائي للمركبة.

4. كيف يتم تحليل البيانات من الاختبارات؟

ويجري بذل جهد تعاوني يضم متخصصين من مختلف المؤسسات لتحليل البيانات التي تم جمعها أثناء الاختبارات. سيساهم تحليل البيانات في تحسين نماذج المحاكاة وزيادة الثقة في أداء الطائرة العمودية في الغلاف الجوي لتيتان.

5. ماذا تمثل مهمة Dragonfly؟

تعد مهمة Dragonfly بمثابة مسعى استكشاف استثنائي يحول الخيال العلمي إلى حقيقة. لديه القدرة على تقديم رؤى رائدة حول تيتان والكشف عن أدلة حول أصول الحياة في نظامنا الشمسي.