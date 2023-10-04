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ناسا تبحث عن تصميمات للفريزر القمري لتخزين عينات القمر بأمان

Byروبرت أندرو

أكتوبر 4، 2023
ناسا تبحث عن تصميمات للفريزر القمري لتخزين عينات القمر بأمان

تطلب وكالة ناسا تصميمات لـ "مُجمد قمري" يمكنه تخزين المواد التي تم الحصول عليها خلال مهام Artemis المخطط لها بشكل آمن. وسيكون الغرض الأساسي من الفريزر هو نقل العينات العلمية والجيولوجية من القمر إلى الأرض. ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لتخزين ونقل العينات البيولوجية/الفسيولوجية البشرية التي تم جمعها خلال المهام.

ومن المتوقع أن يكون الفريزر القمري جاهزًا بحلول نهاية عام 2027 وسيتم إطلاقه على متن مهمة Artemis 5. لضمان قابلية النقل، يجب أن يكون المُجمد قادرًا على تحمل القوى الفيزيائية التي تمت مواجهتها أثناء الإطلاق والهبوط، مثل الاهتزازات والصدمات. يجب أن يكون متوافقًا أيضًا مع المركبات والمرافق المختلفة التي سيستخدمها رواد فضاء أرتميس في المستقبل، بما في ذلك المركبة القمرية، وموائل القمر، ووحدة طاقم أوريون، ونظام الهبوط البشري، والموقع القمري للبوابة.

يجب أن يبلغ الحجم الإجمالي للجزء الداخلي البارد من الفريزر القمري 10 × 10 × 26 بوصة (25 × 25 × 66 سم) على الأقل، ويجب أن يزن النظام بأكمله أقل من 121 رطلاً (55 كجم). يجب أن تكون العينات المخزنة بالداخل قادرة على الحفاظ على درجة حرارة تقل عن 121 فهرنهايت (85 درجة مئوية تحت الصفر) لمدة لا تقل عن 30 يومًا.

يجب أن يشتمل الفريزر على شاشة عرض داخلية للمراقبة والتحكم، بالإضافة إلى اتصال إنترنت سلكي ولاسلكي للقياس عن بعد للتواصل مع مركبات Artemis والمحطات الأرضية على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون قادرًا على تسجيل البيانات حول درجة حرارته وصحته العامة ونشاط الباب.

من المقرر أن تكون مهمة أرتميس 5، وهي المهمة الثالثة في برنامج أرتميس، أول مهمة للمجمد القمري. يهدف برنامج أرتميس إلى إعادة البشر إلى القمر، ومن المقرر إطلاق أرتميس 3 في عام 2025. ومن المتوقع إطلاق أرتميس 4 وأرتميس 5 في عامي 2028 و2029 على التوالي.

المصادر: ناسا، SAM.gov

By روبرت أندرو

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