ناسا تشارك مقطع فيديو رائعًا لبقايا المستعر الأعظم على إنستغرام

تواصل ناسا جذب انتباه جمهورها وتثقيفهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو المذهلة التي تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي. في منشور حديث على موقع Instagram، عرضت وكالة ناسا مقطع فيديو بفاصل زمني لـ Cygnus Loop، وهي بقايا انفجار نجم مستعر أعظم.

يوضح مقطع الفيديو، المنشور على صفحة تلسكوب هابل الفضائي المخصصة لناسا، توسع جبهة الصدمة للبقايا أثناء انتقالها إلى الفضاء بين النجوم بسرعات لا تصدق. يوفر التعليق المصاحب للفيديو مزيدًا من التفاصيل حول الصور التي تم التقاطها في عامي 2001 و2020، حيث يُظهر شريطًا برتقاليًا من الضوء يتوسع على خلفية مساحة سوداء مليئة بالنجوم.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصل على ما يقرب من 1.4 مليون مشاهدة والعديد من التعليقات من مستخدمي Instagram. وأعرب البعض عن انبهارهم بجمال الانفجار، فيما تساءل آخرون عما إذا كانت الألوان في الفيديو معززة أم أنها تمثل الطيف المرئي.

يلعب تواجد ناسا على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا ليس فقط في جذب جمهورها ولكن أيضًا في تثقيفهم حول عجائب الكون. ومن خلال مشاركة مثل هذا المحتوى المذهل، تواصل ناسا إلهام وإشعال الفضول حول استكشاف الفضاء.

مصادر:

ناسا على إنستغرام

هندوستان تايمز