ناسا توضح إمكانية الاتصال بالليزر في الفضاء السحيق

حققت وكالة ناسا مؤخرًا اكتشافًا رائدًا، حيث عرضت إمكانات تكنولوجيا الليزر في إرسال البيانات من خارج القمر إلى الأرض. يفتح هذا الإنجاز الكبير إمكانيات جديدة لترقية أنظمة الاتصالات الفضائية. وتم إجراء الاختبار الناجح في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، باستخدام مركبة الفضاء "سايكي" التابعة لناسا، والتي بدأت مؤخرا مهمتها لاستكشاف كويكب. تمكنت المركبة الفضائية، المجهزة بنظام اتصال بصري تجريبي يسمى DSOC، من إرسال البيانات إلى الأرض باستخدام أشعة الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء.

تم إجراء الاختبار عندما كان سايكي على بعد حوالي 10 ملايين ميل من الأرض، وهي مسافة أكبر بحوالي 40 مرة من المسافة بين القمر وكوكبنا. يمثل هذا الإنجاز أبعد عرض على الإطلاق للاتصالات الضوئية، وفقًا لوكالة ناسا.

تعمل تقنية DSOC عن طريق إصدار منارة ليزر من مرصد في كاليفورنيا. تقوم مركبة Psyche بعد ذلك بمحاذاة المنارة، مما يمكّن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها من توجيه ليزر الوصلة الهابطة نحو مرصد آخر قادر على فك تشفير الإشارات على الأرض. باستخدام هذه الطريقة، ترسل Psyche جزيئات الضوء، أو الفوتونات، لنقل البيانات. من خلال استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، يسمح DSOC بموجات أكثر إحكامًا من البيانات، وبالتالي زيادة كمية البيانات التي يمكن أن تستقبلها المحطات الأرضية.

وفي حين لم يتم الكشف عن سرعات البيانات بعد، تهدف وكالة ناسا إلى تقديم البيانات بمعدلات أكبر بـ 10 إلى 100 مرة من تلك التي يتم تحقيقها باستخدام الترددات الراديوية الحالية التي تستخدمها المجسات الفضائية. يمكن لهذا الاختراق أن يمكّن المركبات الفضائية المستقبلية، بما في ذلك تلك التي طورتها شركات مثل SpaceX، من نقل صور عالية الجودة وحتى إجراء بث فيديو عبر أشعة الليزر.

ستواصل المركبة الفضائية Psyche إظهار قدرات تكنولوجيا الليزر خلال مهمتها التي تستغرق عامين. ومع ذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية سيكون الحفاظ على اتصال موثوق به حيث تبتعد المركبة الفضائية عن الأرض. تشبه ناسا هذا العمل الفذ بضرب سنت متحرك من مسافة ميل واحد، مما يؤكد على التعقيد الذي ينتظرنا.

من خلال التحقق الناجح من الاتصال بالليزر في الفضاء السحيق، مهدت وكالة ناسا الطريق للتقدم الثوري في تكنولوجيا الاتصالات الفضائية. ومع تعمق بعثات الاستكشاف في الكون، قد يكون استخدام الليزر حاسما في سد المسافات الشاسعة بين الأجرام السماوية والأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو DSOC؟

DSOC هو اختصار لـ Deep Space Optical Communications، وهو نظام اتصالات بصري تجريبي طورته وكالة ناسا. ويستخدم أشعة الليزر القريبة من الأشعة تحت الحمراء لنقل البيانات من المركبات الفضائية إلى الأرض. كيف يختلف الاتصال بالليزر عن الاتصال اللاسلكي؟

يستخدم الاتصال بالليزر ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، مما يسمح بموجات نقل بيانات أكثر إحكامًا. وهذا يمكّن المحطات الأرضية من استقبال بيانات أكثر بكثير مقارنة بترددات الراديو المستخدمة في الاتصالات الفضائية التقليدية. ما هو التأثير المحتمل لاتصالات الليزر في الفضاء؟

تتمتع تكنولوجيا الاتصالات بالليزر بالقدرة على ترقية أنظمة الاتصالات الفضائية، مما يتيح للمركبات الفضائية نقل صور عالية الجودة وحتى إجراء بث الفيديو. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لمهام الاستكشاف المستقبلية. ما هي التحديات التي يواجهها الاتصال بالليزر؟

أحد التحديات الرئيسية هو الحفاظ على اتصال موثوق به عبر مسافات طويلة أثناء مغامرة المركبات الفضائية في الفضاء السحيق. إن الدقة المطلوبة لنقل البيانات، والتي تشبه ضرب عشرة سنتات متحركة من مسافة ميل واحد، تزيد من تعقيد الاتصال بالليزر. هل سيتم استخدام الاتصالات الليزرية في المهمات الفضائية القادمة؟

في حين أن تكنولوجيا الاتصالات بالليزر لا تزال قيد التطوير، فإن عرضها الناجح من قبل وكالة ناسا يشجع على اعتماد هذه التكنولوجيا في البعثات الفضائية المستقبلية. قد تفكر شركات مثل SpaceX في دمج الاتصال بالليزر في مركباتها الفضائية لتعزيز قدرات نقل البيانات.