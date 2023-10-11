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ناسا تكشف عن صور وتحليل لعينة الكويكب بينو

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 11، 2023
ناسا تكشف عن صور وتحليل لعينة الكويكب بينو

عرضت وكالة ناسا الصور الأولية والتحليل العلمي الأولي لأكبر عينة تم جمعها على الإطلاق من الكويكب بينو. نجحت مهمة OSIRIS-REx في جمع عينات الصخور والغبار من بينو في عام 2020، وهبطت الكبسولة التي تحتوي على العينات بأمان في صحراء يوتا قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين.

تم اختيار بينو كهدف لأخذ العينات بناء على وفرة المركبات العضوية فيه ومداره الذي يتقاطع مع مدار الأرض، مما يسهل المهمة مقارنة بالوصول إلى حزام الكويكبات. ويشعر باحثو ناسا بالتفاؤل بشأن اكتشاف "جسيمات إضافية" في العينة، مثل الغبار الأسود والحطام الذي لوحظ على مجمع العينات.

أثناء عملية الجمع، انفتح السديلة المخصصة لإغلاق جهاز تجميع العينات بقطعة من الصخر، مما أدى إلى فقدان بعض المواد الدقيقة. ومع ذلك، فإن فائض المواد التي تم جمعها من بينو يعتبر نتيجة إيجابية. وفقًا لكريستوفر سنيد، نائب رئيس تنظيم OSIRIS-REx، فإن الكمية الهائلة من المواد التي تم جمعها "مذهلة حقًا".

وكشفت البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية أيضًا أن الجزيئات الموجودة على سطح بينو كانت معبأة بشكل فضفاض، تشبه حفرة من الكرات البلاستيكية. يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تكوين الكويكب ويمكن أن يكون مفيدًا في تطوير استراتيجيات لتحويل مساره إذا لزم الأمر في المستقبل.

في حين أن فرص اصطدام بينو بالأرض منخفضة حاليًا، تقدر وكالة ناسا أن الاحتمالات سترتفع إلى حوالي 1 في 1750 بين منتصف القرن الحادي والعشرين وعام 2100. لذلك، فإن الفهم الأفضل لتكوين بينو أمر بالغ الأهمية لأي جهود تخفيف محتملة.

المصادر: ناسا

By غابرييل بوتا

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