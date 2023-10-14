ناسا تكتشف الماء والكربون في عينة الكويكب

حققت وكالة ناسا تقدما كبيرا في دراستها لعينة كويكب هبط مؤخرا على الأرض. حددت وكالة الفضاء عنصرين أساسيين في قطع الكويكب الأسود التي تم جمعها من الكويكب القديم بينو، وهما الماء والكربون. يمثل هذا الاكتشاف أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم إحضارها إلى كوكبنا على الإطلاق.

وأثناء الكشف عن العينة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، أعرب مدير ناسا بيل نيلسون عن سعادته بالنتائج. ويمثل الكربون، وهو عنصر حيوي لجميع أشكال الحياة على الأرض، ما يقرب من 5٪ من الوزن الإجمالي للعينة. كانت موجودة في كل من الأشكال العضوية والمعدنية. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الماء محبوس داخل التركيب البلوري للمعادن الطينية.

ويعتقد العلماء أن وجود الكويكبات الحاملة للمياه التي اصطدمت بالأرض منذ مليارات السنين هو المسؤول عن وجود المحيطات والبحيرات والأنهار على كوكبنا. من ناحية أخرى، يلعب الكربون دورًا حاسمًا في تكوين البروتينات والإنزيمات والمكونات الوراثية مثل DNA وRNA.

تم هذا الاكتشاف من خلال تحليل أولي باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح، والتصوير المقطعي المحوسب بالأشعة السينية، وتقنيات أخرى. تعد هذه المجموعة الناجحة لعينة الكويكب علامة فارقة مهمة لناسا، حيث إنها أول مهمة أمريكية لاستعادة عينة من كويكب.

ويعتبر كويكب بينو، الذي سمي على اسم إله مصري قديم، "قطعة أثرية بدائية محفوظة في فراغ الفضاء". ويتقاطع مداره مع مدار الأرض، مما يجعله هدفًا مناسبًا للدراسة. وتزن العينة حوالي 250 جرامًا، وهو ما يتجاوز بكثير الكمية التي أعادتها البعثات اليابانية السابقة إلى الكويكبات.

وتخطط وكالة ناسا للاحتفاظ بما لا يقل عن 70% من العينة في مركز جونسون الفضائي لفحصها في المستقبل، استمرارًا للتقليد الذي بدأ خلال عصر أبولو باستخدام صخور القمر.

بشكل عام، يوفر الإنجاز الأخير لناسا رؤى قيمة حول تكوين الكويكبات وتأثيرها المحتمل على تطور الكواكب الصالحة للسكن مثل الأرض.

مصادر:

– مدير ناسا بيل نيلسون في مركز جونسون للفضاء في هيوستن

- يتضمن تحليل ناسا الفحص المجهري الإلكتروني الماسح، والتصوير المقطعي المحوسب بالأشعة السينية، والمزيد.