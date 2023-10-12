يجد العلماء وفرة من الماء والكربون في عينة الكويكب، مما يدعم نظرية أصول الحياة

كشف تحليل حديث لعينة تم جمعها من سطح الكويكب "بينو" القريب من الأرض، عن وجود كميات وفيرة من الماء والكربون، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا". توفر هذه النتائج دليلًا إضافيًا على النظرية القائلة بأن الحياة على الأرض ربما نشأت من الفضاء الخارجي. وأشار مدير ناسا بيل نيلسون إلى العينة بأنها "أكبر عينة كويكب غنية بالكربون تعود إلى الأرض على الإطلاق".

تضمن التحليل الأولي مسح العينة باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك المجهر الإلكتروني والتصوير المقطعي المحوسب بالأشعة السينية. تشير النتائج إلى إمكانية اكتشافات إضافية يمكن أن تدعم الفرضية القائلة بأن الأجرام السماوية مثل المذنبات والكويكبات والنيازك هي التي زرعت الأرض المبكرة بالمكونات الضرورية للحياة.

وشددت ناسا على أهمية دراسة الأسرار الموجودة داخل الصخور والغبار من بينو. يمكن لهذه الأفكار أن تسلط الضوء على تكوين نظامنا الشمسي، والبذر المحتمل للمواد الأولية للحياة على الأرض، والحاجة إلى منع اصطدام الكويكبات بكوكبنا.

العينة، التي جمعتها مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا خلال مهمة ذهابًا وإيابًا مدتها سبع سنوات، كانت موجودة في كبسولة مغلقة تم إنزالها بالمظلة إلى الأرض الشهر الماضي. على الرغم من أن الحاضرين في الحدث لم يتمكنوا من مشاهدة العينات بشكل مباشر، إلا أن الصور أظهرت مجموعة من الصخور والحصى والغبار ذات اللون الفحمي من الجزء الخارجي لعلبة تخزين العينات.

وكشف الفحص الإضافي للعينة عن وجود تركيز عالٍ من الكربون، وهو أمر بالغ الأهمية للحياة على الأرض، إلى جانب جزيئات الماء المحبوسة داخل ألياف الطين. كما حدد العلماء معادن الحديد، مما يشير إلى وجود بيئة غنية بالمياه أثناء تكوينه. يحمل الكويكب بينو، المعروف باسم كومة الأنقاض، أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض.

مصادر:

– URL 1: المقال الأصلي عن النتائج التي توصلت إليها وكالة ناسا.