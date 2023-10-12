ناسا تكشف عن نتائج عينة الكويكب، بما في ذلك المعادن الحاملة للمياه

قدمت وكالة ناسا مؤخرا لمحة عن محتويات كبسولة مختومة عادت إلى الأرض الشهر الماضي، تحتوي على عينة من التربة الغنية بالكربون التي تم جمعها من سطح كويكب. وتم الكشف عن العينة، التي جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx من الكويكب بينو، في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. وكانت هذه أكبر عينة كويكب تم إرجاعها إلى الأرض لتحليلها على الإطلاق.

كشفت الصورة الأولية للعينة عن مجموعة من الصخور الصغيرة والحصى والغبار التي تركت في الجزء الخارجي من مجموعة جمع العينات. ويقوم الفنيون حاليًا بتفكيك الأجهزة للوصول إلى الجزء الأكبر من العينة، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق أسبوعين إضافيين. ومع ذلك، لم يضيع العلماء أي وقت في فحص المادة "المكافأة" باستخدام المجاهر الإلكترونية وأجهزة الأشعة السينية.

وأظهر التحليل أن العينة تحتوي على مادة غنية بالكربون تشكل ما يقرب من 5% من وزن العينة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على جزيئات الماء محبوسة داخل البنية المتبلورة للألياف الطينية. كما تم اكتشاف معادن الحديد، مما يدل على وجود بيئة غنية بالمياه. يمكن أن تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن المكونات الأساسية للحياة على الأرض جاءت من الأجرام السماوية مثل الكويكبات والمذنبات.

ويوصف الكويكب بينو، الذي تم جمع العينة منه، بأنه كتلة فضفاضة من المواد الصخرية التي تم تجميعها معًا بواسطة الجاذبية. إنه يوفر رؤى قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. وتم فحص الكبسولة التي تحتوي على العينة في البداية في موقع الهبوط في ولاية يوتا قبل نقلها إلى هيوستن لإجراء مزيد من الفحص.

وفي الأشهر المقبلة، سيتم توزيع العينة على العديد من العلماء في 60 مختبرًا حول العالم. وكان الوزن التقديري للعينة عند الهبوط حوالي 250 جرامًا، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده العلماء وهو 60 جرامًا.

يضيف هذا الإنجاز الذي حققته وكالة ناسا إلى الفهم المتزايد للكويكبات وأهميتها في تشكيل النظام الشمسي المبكر. من المقرر أن تطلق الوكالة مهمة أخرى إلى كويكب بعيد يسمى Psyche، والذي يعتقد أنه بقايا قلب كوكب أولي وأكبر جسم معدني في النظام الشمسي.

مصادر:

– ناسا تكشف عن الصور الأولى من عينة تربة مسبار الكويكب | رويترز