الأرض في مدينة نيويورك تغرق وترتفع

اكتشف العلماء أن الأراضي في مدينة نيويورك تغرق وترتفع بمعدلات متفاوتة بسبب مجموعة من العوامل البشرية والطبيعية. تعد ممارسات استخدام الأراضي وبقايا الأنهار الجليدية من العصر الجليدي الأخير هي الأسباب الرئيسية وراء تغيرات الارتفاع هذه. ورغم أن التغييرات قد تبدو ضئيلة - مجرد أجزاء من البوصات سنويا - إلا أنها يمكن أن يكون لها تأثير على مخاطر الفيضانات المحلية، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر.

وأجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، فريق من الباحثين من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز. وباستخدام تقنية الاستشعار عن بعد التي تسمى رادار الفتحة الاصطناعية التداخلي (InSAR)، قاموا بتحليل حركة الأرض العمودية عبر المنطقة الحضرية لمدينة نيويورك من عام 2016 إلى عام 2023.

واكتشف الباحثون أن مناطق معينة في المدينة كانت تغرق بنحو 0.06 بوصة سنويًا، بينما كانت مناطق أخرى، مثل أجزاء من كوينز وبروكلين، تشهد ارتفاعًا متواضعًا. تتأثر هذه التغييرات إلى حد كبير بالتعديلات السابقة التي تم إجراؤها على سطح الأرض، مثل استصلاح الأراضي وبناء مدافن النفايات، والتي جعلت الأرض أكثر مرونة وأكثر قابلية للضغط تحت المباني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرجاع تغيرات الارتفاع هذه إلى العصر الجليدي الأخير عندما غطت طبقة جليدية ضخمة نيو إنجلاند وشمال ولاية نيويورك. إن الأرض الموجودة أسفل مدينة نيويورك، والتي ارتفعت خارج الغطاء الجليدي، تغرق الآن ببطء مرة أخرى.

كما حدد الباحثون مناطق محددة ذات هبوط أكثر أهمية. على سبيل المثال، يغرق مدرج مطار لاغوارديا 13/31 في كوينز بمعدل حوالي 0.15 بوصة سنويًا. تعتبر هذه النتائج التفصيلية مهمة لرسم خرائط الفيضانات والتخطيط لها، خاصة مع استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ.

المصادر: Science Advances، NASA، JPL، جامعة روتجرز، وكالة الفضاء الأوروبية