ناسا تتتبع 5 كويكبات تقترب من الأرض: الحجم والسرعة والمزيد

قدمت وكالة ناسا مؤخرًا بيانات عن خمسة كويكبات تقترب من الأرض. إليك ما نعرفه عنهم:

1. الكويكب 2023 TD7: هذا الكويكب، الذي يبلغ حجمه حجم سيارة على ارتفاع 17 قدمًا، يندفع نحو تحليق قريب من الأرض في 14 أكتوبر. ويقدر أقرب مسافة له من الأرض بـ 171,000 ألف كيلومتر، وهو أقرب من الأرض. القمر. وسيتحرك نحو الأرض بسرعة 36,315 كيلومترًا في الساعة.

2. الكويكب 2023 TO4: بحجم مماثل لحجم الحافلة على ارتفاع 34 قدمًا، من المتوقع أن يقترب هذا الكويكب من الأرض في 14 أكتوبر. ويقدر أقرب مسافة له بـ 712,000 ألف كيلومتر. وسيتحرك نحو الأرض بسرعة 60,443 كيلومترًا في الساعة.

تعمل هذه الكويكبات بمثابة تذكير باليقظة المستمرة المطلوبة لمراقبة الأجسام التي يحتمل أن تكون خطرة في الفضاء. تقوم ناسا بتتبع ودراسة هذه الكويكبات بشكل نشط لفهم خصائصها ومخاطر التأثير المحتملة بشكل أفضل.

ومن المهم ملاحظة أن الأحجام والسرعات المذكورة هي قيم تقريبية بناءً على البيانات المتوفرة. ويواصل العلماء في وكالة ناسا تحسين هذه التقديرات أثناء قيامهم بجمع معلومات إضافية.

يعد تتبع الكويكبات وتحليلها أمرًا بالغ الأهمية لأغراض الدفاع عن الكواكب. يهدف برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا إلى تحديد وتتبع وتوصيف الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) لتقييم أي مخاطر تأثير محتملة قد تشكلها على كوكبنا.

ومن خلال دراسة هذه الكويكبات، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة حول أصول وتكوين هذه الصخور الفضائية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات لجهود التخفيف المحتملة في المستقبل. يساعد فهم حجم هذه الكويكبات وسرعتها ومسارها في تحديد المخاطر المحتملة التي قد تشكلها على الأرض ويسمح باستراتيجيات الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل.

المصادر: ناسا، بيكسيلز، بيكساباي