ناسا تكشف عن أكبر عينة من تربة الكويكب عادت إلى الأرض على الإطلاق

كشفت وكالة ناسا للجمهور عن أكبر عينة من التربة تم إحضارها إلى الأرض من كويكب على الإطلاق. تم جمع العينة بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx خلال مهمة إلى الكويكب Bennu القريب من الأرض. وهذه هي المرة الثالثة فقط التي يتم فيها إرجاع عينة من الكويكب إلى الأرض لتحليلها، وهي الأكبر على الإطلاق.

يعد بينو، مثل الكويكبات الأخرى، من بقايا النظام الشمسي المبكر. ظلت كيمياءها ومعادنها دون تغيير نسبيًا منذ تكوينها، قبل حوالي 4.5 مليار سنة. ولذلك، فإن دراسة هذه العينة يمكن أن توفر رؤى قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية، بما في ذلك الأرض، وربما تطور الحياة.

تم فحص كبسولة العودة التي تحتوي على عينة بينو في بيئة خاضعة للرقابة في ميدان الاختبار والتدريب في يوتا قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن. وهناك، تم فتح العلبة الداخلية للكبسولة، مما سمح بتوزيع العينات على العلماء في المختبرات حول العالم.

وكان الوزن التقديري الأولي للعينة يتراوح بين 100 إلى 250 جرامًا (3.5 إلى 8.8 أوقية)، لكن من المتوقع أن تعلن وكالة ناسا عن قياس أكثر دقة. وستؤكد الوكالة أيضًا ما إذا كان هدف جمع عينة نقية خالية من التلوث الأرضي قد تحقق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الكشف عن الخصائص الفيزيائية مثل الكثافة واللون والتركيب.

وقد أسفرت عينات الكويكب السابقة التي تم إرجاعها إلى الأرض عن نتائج مهمة بالفعل. على سبيل المثال، احتوت العينات المأخوذة من الكويكب ريوجو، التي جمعتها مهمة هايابوسا 2 اليابانية في عام 2020، على مركبات عضوية تدعم الفرضية القائلة بأن الأجرام السماوية زرعت في الأرض اللبنات الأساسية للحياة.

بدأت مهمة OSIRIS-REx في عام 2016 ووصلت إلى بينو في عام 2018. وبعد ما يقرب من عامين من الدوران حول الكويكب، نجحت المركبة الفضائية في جمع العينة من سطحه في أكتوبر 2020. وتشمل خطط ناسا المستقبلية مهمة إلى كويكب آخر يسمى Psyche، يُعتقد أنه جوهر كوكب أولي وأكبر جسم معدني في النظام الشمسي.

مصادر:

– رويترز: ناسا تكشف عن أكبر عينة من التربة على الإطلاق من كويكب

- ناسا: صفحة مهمة OSIRIS-REx