ناسا تكشف عن الصور الأولى لأكبر عينة كويكب تم جمعها في الفضاء

كشفت وكالة ناسا عن الصور الأولى لأكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق في الفضاء. وجمعت العينة بواسطة مهمة OSIRIS-REx من الكويكب بينو عام 2020 وعادت إلى الأرض قبل أسبوعين. وتم عرض الصور، إلى جانب التحليل العلمي الأولي، في مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة عقدته وكالة الفضاء.

على عكس البعثات السابقة، مثل Hayabusa2 في اليابان، والتي أعادت كميات أقل من المواد، جمعت OSIRIS-REx كمية مذهلة تبلغ 250 جرامًا (نصف رطل) من الصخور والغبار. ومن المتوقع أن توفر هذه الكمية الكبيرة رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين نظامنا الشمسي وأصول الحياة نفسها.

وقد اهتم العلماء بشكل خاص بأخذ عينات من مادة بينو لاعتقادهم أنها تحتوي على مركبات عضوية. وربما تكون كويكبات مماثلة قد أوصلت وحدات البناء العضوية هذه إلى الأرض، ومن المحتمل أن تلعب دورًا في ظهور الحياة. كما أن مدار بينو المتقاطع مع كوكبنا جعله هدفًا يمكن الوصول إليه لجمع العينات.

أثناء عملية جمع العينة، هربت بعض المواد الدقيقة بسبب فتح غطاء الختم. ومع ذلك، قدمت هذه "المشكلة" غير المتوقعة اكتشافًا مثيرًا يُعرف باسم "الجزيئات الإضافية". تم العثور على هذه الجسيمات، الموصوفة بالغبار والحطام الأسود، وهي تغطي جهاز تجميع العينات، مما يوفر للباحثين مواد إضافية للدراسة.

وكشفت البيانات التي تم جمعها من المركبة الفضائية أيضًا عن رؤى مثيرة للاهتمام حول تكوين بينو. تم العثور على جزيئاتها الخارجية معبأة بشكل فضفاض، ويمكن مقارنتها بالدخول في حفرة من الكرات البلاستيكية. قد يكون فهم تركيبته مفيدًا في تحديد الاستراتيجيات لإعادة توجيه مسار بينو إذا لزم الأمر لتجنب الاصطدام المحتمل بالأرض في المستقبل.

وبشكل عام، تمثل الصور والتحليلات الأولى لعينة الكويكب التي جمعتها مهمة OSIRIS-REx خطوة مهمة في كشف أسرار نظامنا الشمسي وتسليط الضوء على أصول الحياة.

المصادر: ناسا