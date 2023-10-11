ناسا تكشف عن الصور الأولى لأكبر عينة كويكب تم جمعها في الفضاء

كشفت وكالة ناسا عن الصور الأولية لأكبر عينة كويكب تم جمعها في الفضاء على الإطلاق. وتم الحصول على العينة خلال مهمة OSIRIS-REx، التي جمعت الصخور والغبار من الكويكب بينو في عام 2020. وقد عادت الكبسولة التي تحتوي على الشحنة القيمة مؤخرًا إلى الأرض ويتم تحليلها حاليًا في غرفة نظيفة متخصصة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. .

وعرض المؤتمر الصحفي الذي تم بثه مباشرة صورا لعينة الكويكب وقدم تحليلا علميا أوليا. أحد الجوانب البارزة في مهمة OSIRIS-REx هو الكمية الكبيرة من المواد التي تم جمعها، والتي تزن 250 جرامًا (نصف رطل). وهذا أكثر بكثير من الـ 5.4 جرام التي استعادتها مهمة هايابوسا 2 اليابانية.

تم اختيار بينو كهدف لجمع العينات لأنه يعتقد أنه غني بالمركبات العضوية. ويتكهن العلماء بأن الكويكبات مثل بينو ربما جلبت كتل البناء العضوية والمياه إلى الأرض من خلال الاصطدامات القديمة منذ مليارات السنين. ميزة أخرى لأخذ عينات من بينو هي أن مداره يتقاطع مع مدار كوكبنا، مما يجعل رحلة الذهاب والإياب أكثر سهولة مقارنة بالوصول إلى الكويكبات في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري.

أثناء عملية جمع العينات، واجه المسبار OSIRIS-REx مشكلة بسيطة عندما أدت قطعة من الصخور إلى فتح غطاء الغلق، مما أدى إلى هروب بعض المواد الدقيقة. وقد اعتبر باحثو ناسا هذا الحدث غير المتوقع إيجابيًا، لأنه يشير إلى وجود "جسيمات إضافية" على شكل غبار أسود وحطام يغطي جهاز تجميع العينات.

يمكن أن يوفر التحليل الإضافي لعينة بينو نظرة ثاقبة للأيام الأولى لنظامنا الشمسي وربما يلقي الضوء على أصول الحياة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون فهم تركيبة بينو مفيدًا في تطوير استراتيجيات لإعادة توجيهه بعيدًا عن مسار الأرض إذا لزم الأمر. في حين أن فرص اصطدام بينو بالأرض منخفضة نسبيًا حتى منتصف القرن الحادي والعشرين، تقدر وكالة ناسا احتمالًا أعلى يبلغ حوالي 2100 من كل 1 بين ذلك الحين وعام 1,750.

تمثل مهمة OSIRIS-REx علامة بارزة في دراسة الكويكبات وآثارها المحتملة على الحياة والدفاع عن الكواكب.

التعاريف:

- OSIRIS-REx: الأصل، التفسير الطيفي، تحديد الموارد، الأمن، مهمة مستكشف الثرى.

– بينو: كويكب مستهدف لجمع العينات بسبب ما يعتقد أنه يحتوي على مركبات عضوية غنية.

- هايابوسا 2: مهمة يابانية نجحت في إعادة قطع من الحصى الفضائية من أحد الكويكبات في عامي 2010 و2020.

مصادر:

- مركز جونسون الفضائي التابع لناسا

– مهمة هايابوسا 2 اليابانية

- ناسا