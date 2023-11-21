ناسا أستروبوتيك تثبت ملصقًا مميزًا على Peregrine Lunar Lander

قامت ناسا، بالتعاون مع شركة أستروبوتيك تكنولوجيز، مؤخرًا بتثبيت ملصق ناسا الشهير لكرات اللحم على مركبة الهبوط القمرية بيريجرين. وقع هذا الحدث المهم في منشأة أستروتيك للعمليات الفضائية بالقرب من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، مما يدل على خطوة مهمة نحو أول رحلة روبوتية تجارية إلى سطح القمر.

تخطط شركة Astrobotic Technologies، المسؤولة عن توصيل ناسا والحمولات التجارية إلى القمر، لإطلاق مركبة الهبوط Peregrine على صاروخ فولكان التابع لشركة United Launch Alliance (ULA). ومن المقرر أن يتم الإطلاق من مجمع الإطلاق 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، ومن المتوقع أن تهبط مركبة الهبوط على سطح القمر في أوائل عام 2024.

دفع هذا التطور المهم ناسا إلى تنظيم مؤتمر إعلامي عبر الهاتف بعنوان "ما هو الموجود على متن الطائرة"، والذي سيعقد يوم 29 نوفمبر الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يهدف المؤتمر إلى مناقشة الحمولات العلمية التي سيتم نقلها في هذه المهمة القمرية التاريخية كجزء من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابعة لناسا في إطار برنامج Artemis.

وسيشارك في الإحاطة ممثلون عن وكالة ناسا وأستروباتيك، بما في ذلك مسؤولون رفيعو المستوى ومديرو البرامج. سيكون الحدث متاحًا للجمهور من خلال البث الصوتي على الموقع الرسمي لناسا.

ستحمل مهمة Peregrine One مجموعة متنوعة من الحمولات العلمية التي ستساهم في الأبحاث القمرية. ستستهدف هذه الحمولات مناطق مثل الغلاف الخارجي للقمر، والخصائص الحرارية للثرى القمري، ووفرة الهيدروجين في التربة، والمجالات المغناطيسية، ومراقبة البيئة الإشعاعية. ومن خلال جمع البيانات في هذه المجالات، تهدف ناسا إلى توسيع فهمنا للقمر وتعزيز الاستكشاف البشري استعدادًا للبعثات المستقبلية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى المريخ.

تمثل هذه المهمة خطوة مهمة في التزام ناسا بإنشاء إيقاع منتظم لتسليم الحمولات إلى القمر. كجزء من عقود CLPS، تعمل ناسا مع العديد من البائعين لتسهيل التجارب المنتظمة واختبار التكنولوجيا وعروض القدرات على سطح القمر. وتبلغ القيمة القصوى التراكمية لهذه العقود حوالي 2.6 مليار دولار حتى عام 2028.

من خلال برنامج أرتميس، لا تهدف ناسا إلى استكشاف القمر فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تمهيد الطريق للمهمات البشرية المستقبلية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى المريخ. ومن خلال التعاون مع شركاء تجاريين مثل Astrobotic Technologies، تعمل وكالة ناسا على توسيع حدود استكشاف الفضاء وفتح إمكانيات جديدة للاكتشافات العلمية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من ملصق ناسا لكرات اللحم؟

ج: يُعد ملصق ناسا لكرات اللحم بمثابة رمز مميز يمثل مشاركة ناسا ومساهمتها في مهمة أو مشروع معين.

س: متى سيتم الإطلاق المقرر لمركبة الهبوط Peregrine؟

ج: من المتوقع إطلاق مركبة الهبوط Peregrine في موعد لا يتجاوز يوم الأحد 24 ديسمبر 2023، من مجمع الإطلاق 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

س: ما هي الحمولات العلمية التي ستحملها مهمة Peregrine One؟

ج: تشمل الحمولات تحقيقات في الغلاف الخارجي للقمر، والخصائص الحرارية للثرى القمري، ووفرة الهيدروجين في التربة، والمجالات المغناطيسية، ومراقبة البيئة الإشعاعية.

س: ما هو برنامج أرتميس؟

ج: برنامج أرتميس هو مبادرة ناسا لإعادة البشر إلى سطح القمر وتأسيس وجود مستدام على القمر، بهدف نهائي هو تمكين البعثات البشرية إلى المريخ.

س: ما هي القيمة القصوى التراكمية لعقود CLPS؟

ج: تبلغ القيمة التراكمية القصوى لعقود CLPS 2.6 مليار دولار حتى عام 2028.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/nasatv

– مدونة أرتميس: https://blogs.nasa.gov/artemis/