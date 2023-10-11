ناسا تكشف عن الصور الأولى لأكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق

من المقرر أن تنشر وكالة ناسا الصور الأولى لأكبر عينة كويكب تم جمعها على الإطلاق في الفضاء. وتم جمع العينة بواسطة مهمة OSIRIS-REx من الكويكب بينو في عام 2020 وعادت مؤخرًا إلى الأرض. وهبطت الكبسولة التي تحتوي على العينة في صحراء يوتا ويتم الآن تحليلها في غرفة نظيفة متخصصة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن.

وسيحتوي المؤتمر الصحفي الذي سيتم بثه مباشرة، والمقرر عقده في الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، على صور فوتوغرافية وتحليل علمي أولي لعينة الكويكب. تمثل هذه المهمة ثاني محاولة ناجحة لناسا لجمع ودراسة عينات من أحد الكويكبات. سبق لمهمة Hayabusa2 اليابانية أن حققت هذا الإنجاز في عامي 2010 و2020، لكن كمية المواد التي جمعتها OSIRIS-REx أكبر بكثير.

تم اختيار بينو كهدف للمهمة بناءً على ثرائها المعتقد بالمركبات العضوية. وينظر العلماء إلى أن الكويكبات مثل بينو كان من الممكن أن تكون قد أوصلت وحدات البناء العضوية هذه إلى الأرض مع الماء من خلال الاصطدامات القديمة منذ مليارات السنين. إن مدار بينو المتقاطع مع الأرض جعله هدفًا أكثر سهولة للمهمة مقارنة بالكويكبات الموجودة في حزام الكويكبات.

كشف التحليل الأولي للعينة عن وجود "جزيئات إضافية"، بما في ذلك الغبار الأسود والحطام الذي غطى جهاز تجميع العينات. وقد قدم هذا الاكتشاف غير المتوقع رؤى قيمة للعلماء. كما تم الكشف عن التعبئة السائبة للجزيئات الموجودة على سطح بينو، والتي تشبه حفرة من الكرات البلاستيكية، من خلال البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية.

بالإضافة إلى اكتساب المعرفة العلمية حول النظام الشمسي المبكر والأصول المحتملة للحياة، يمكن أن يكون فهم تكوين بينو أمرًا حاسمًا لجهود تغيير اتجاه الكويكب في المستقبل. وفي حين أن فرص اصطدام بينو بالأرض منخفضة حتى منتصف القرن الحادي والعشرين، تشير وكالة ناسا إلى أن الاحتمال يرتفع إلى ما يقرب من 2100 في 1 بين منتصف القرن الحادي والعشرين وعام 1750.

المصدر: وكالة فرانس برس