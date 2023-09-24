ناسا تستعد لتسليم أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض

من المقرر أن تقوم مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا بتسليم أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض. من المتوقع أن تهبط كبسولة تحتوي على حوالي 250 جرامًا من الصخور والغبار التي تم جمعها من الكويكب بينو في صحراء يوتا يوم الأحد. تمثل هذه المهمة التاريخية المرة الأولى التي تجمع فيها ناسا عينة من كويكب منذ عام 2020.

الكويكب بينو هو من بقايا نظامنا الشمسي المبكر ويبلغ عمره 4.5 مليار سنة. يعتقد العلماء أن دراسة بينو يمكن أن توفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها. ويعتبر هذا الكويكب الغني بالكربون والقريب من الأرض كبسولة زمنية من أقدم تاريخ للنظام الشمسي.

ومن المتوقع أن تقدم العينة التي تم جمعها من بينو أدلة مهمة حول أصل المواد العضوية والماء، وهي عوامل رئيسية في تطور الحياة على الأرض. وعلى عكس النيازك التي تسقط على الأرض، والتي سرعان ما تتلوث عند ملامستها للغلاف الجوي، فإن عينة بينو ستقدم لمحة غير ملوثة عن الماضي.

وسيتم توزيع العينة على مجموعة تضم أكثر من 200 شخص من 38 مؤسسة على مستوى العالم، بما في ذلك علماء من جامعة مانشستر ومتحف التاريخ الطبيعي. أعرب آشلي كينغ من متحف التاريخ الطبيعي عن حماسه لدراسة العينات، التي يمكن أن تكون مشابهة في تكوينها لسقوط نيزك وينشكومب الأخير ولكنها غير ملوثة إلى حد كبير بالبيئة الأرضية.

أبرزت الدكتورة سارة كروثر من جامعة مانشستر أهمية بعثات عودة العينات مثل أوزوريس ريكس. وأوضحت أن الطبيعة الأصلية للعينات التي تم إرجاعها تسمح بالاحتفاظ بمعلومات مهمة حول تكوينها وتاريخها، مما يوفر رؤى قيمة حول تاريخ النظام الشمسي.

تم إطلاق أوزوريس-ريكس في سبتمبر 2016 ووصل إلى بينو في ديسمبر 2018. وبعد عامين من رسم خريطة الكويكب، جمعت عينة من السطح في أكتوبر 2020. يعد تكوين الكويكبات مثل بينو أمرًا بالغ الأهمية في فهم تكوين الكواكب والكون. أصول المكونات الأساسية لتطور الحياة على الأرض.

باختصار، يمثل تسليم وكالة ناسا لأكبر عينة من الكويكبات إلى الأرض على الإطلاق علامة بارزة في استكشاف الفضاء. تتمتع العينة بالقدرة على الكشف عن معلومات قيمة حول تكوين كوكبنا وإمكانية الحياة خارج الأرض.

التعاريف:

– أوزوريس-ريكس: مهمة ناسا التي جمعت عينة من الكويكب بينو.

– الكويكب بينو: كويكب عمره 4.5 مليار سنة، يعمل بمثابة كبسولة زمنية من النظام الشمسي المبكر.

- البكر : في حالة نقية وغير ملوثة.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

– مهمة أوزوريس-ريكس: موقع ناسا

– جامعة مانشستر: موقع جامعة مانشستر

– متحف التاريخ الطبيعي: الموقع الإلكتروني لمتحف التاريخ الطبيعي