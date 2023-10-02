مهمة ناسا إلى Psyche: استكشاف الكويكب "منجم الذهب" الذي تبلغ قيمته كوادريليون

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مسبار لاستكشاف الكويكب الضخم 16 سايكي، الذي يبلغ حجمه حجم قبرص تقريبًا. تم تأجيل هذه المهمة التي طال انتظارها مؤخرًا إلى 12 أكتوبر. Psyche هو كويكب من النوع M، يُعتقد أنه قلب كوكب أولي، ويبلغ قطره حوالي 227 كيلومترًا.

على عكس معظم الكويكبات الأخرى في نظامنا الشمسي، يبرز كويكب Psyche بسبب حجمه الهائل. فهو يمارس اضطرابات جاذبية يمكن ملاحظتها على الكويكبات القريبة، مما يسمح للعلماء بتقدير كتلته وتكوينه. ومن خلال قياس سطوع الكويكب، يمكنهم قياس مقدار الضوء الذي يعكسه، وتسليط الضوء على تركيبته المعدنية.

يُعتقد أن Psyche غنية بالمعادن بشكل لا يصدق، وخاصة النيكل والحديد، مما دفع الخبراء إلى تقدير قيمتها بحوالي 10,000 كوادريليون دولار. ويتجاوز هذا الرقم الفلكي صافي ثروة إيلون ماسك، أغنى شخص على وجه الأرض، ويساوي أكثر من إجمالي الأموال الموجودة على كوكبنا. ومع ذلك، فمن الضروري النظر في تكلفة الوصول إلى الكويكب قبل تحديد ربحيته الفعلية.

وفقًا لموقع تصنيف قيمة الكويكبات Asterank، مع الأخذ في الاعتبار النفقات، تقدر قيمة Psyche بحوالي 27.67 مليار دولار. في حين أن تقدير 10,000 كوادريليون دولار يخضع للنقاش، إلا أن مهمة Psyche التابعة لناسا تهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة.

بدلاً من التركيز فقط على تعدين الكويكبات، تهدف مهمة ناسا إلى استكشاف أهمية Psyche باعتباره كويكبًا من النوع M وآثاره على تكوين الكواكب والكويكبات. سيساعد هذا المسعى في كشف الألغاز المحيطة بتاريخ وتكوين هذه الأجرام السماوية.

إن الوصول إلى Psyche ليس بالمهمة السهلة لأنه يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، على مسافة كبيرة من الأرض. تواجه المهمة تحديات تتعلق ببرامج الطيران والتحقق من أجهزة الدفع، مما يضمن بقاء مسار المركبة الفضائية في المسار الصحيح. ومن المقرر إطلاق المسبار على صاروخ SpaceX Falcon Heavy، مما يمثل أول إطلاق بين الكواكب لهذا النوع من الصواريخ.

وبينما تم تحديد موعد الإطلاق في 12 أكتوبر، فإن النافذة تمتد حتى 25 أكتوبر، مما يمنح ناسا الفرصة للانطلاق في هذه الرحلة الرائدة لاستكشاف ودراسة عالم المعادن في Psyche.

التعاريف:

– كويكب من النوع M: نوع من الكويكبات يصنف حسب تركيبه المعدني، ويتكون بشكل أساسي من النيكل والحديد.

- الاضطرابات: الاضطرابات أو الانحرافات الملحوظة الناجمة عن تأثير جاذبية أحد الأجرام السماوية على آخر.

- الكوكب الأولي: جسم سماوي في المراحل الأولى من التكوين، والذي يمكن أن يتطور في النهاية إلى كوكب مكتمل.

مصادر:

– موقع ناسا للبعثة النفسية

- فوربس

– النجمة (موقع تصنيف قيمة الكويكب)