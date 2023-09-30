حددت ناسا وSpaceX موعدًا لإطلاق مهمة Psyche في أكتوبر

أعلنت وكالة ناسا وشركة SpaceX أنه من المقرر إطلاق مهمة Psyche في 12 أكتوبر من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. سيتم نقل المهمة إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون هيفي. الهدف الرئيسي للمهمة هو إجراء دراسة شاملة للكويكب الفريد الغني بالمعادن المعروف باسم Psyche، والذي يقع بين المريخ والمشتري.

وبعد الإقلاع، ستنطلق المركبة الفضائية Psyche في رحلة مدتها ست سنوات باستخدام الدفع الكهربائي الشمسي للوصول إلى الكويكب في عام 2029. وبمجرد وصولها إلى وجهتها، ستقضي المركبة الفضائية 26 شهرًا في دراسة وتحليل كويكب Psyche. وتشمل مهام المهمة التقاط الصور، ورسم خرائط لسطح الكويكب، وجمع البيانات لتقييم تركيبه الكيميائي، وإجراء الأبحاث لفهم عملية تكوين الكواكب.

لا تزال أصول كويكب Psyche لغزًا للعلماء، مما يجعل هذه المهمة حاسمة في الكشف عن أسراره. ويتكهن العلماء بأن الكويكب يمكن أن يكون جزءًا من الجزء الداخلي الغني بالمعادن لكوكب صغير، أو ينتمي إلى فئة من الأجرام السماوية التي لم يتم رصدها من قبل. تهدف المهمة إلى تقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل الكواكب الصخرية مثل الأرض، وما الذي يشكل نواة الأرض، وكيف ظهرت نوى الكواكب الصخرية الأخرى إلى الوجود.

بالإضافة إلى ذلك، ستحمل المركبة الفضائية Psyche العرض التوضيحي لتكنولوجيا الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC)، وهو مشروع رائد في اختبار الاتصالات الضوئية ذات النطاق الترددي العالي في الفضاء. سيتم استخدام هذا النظام لإرسال واستقبال البيانات بالإضافة إلى إجراء علم الجاذبية لتحديد دوران الكويكب وتذبذبه وكتلته ومجال جاذبيته.

ويُعتقد أن الكويكب العملاق Psyche عبارة عن صخرة على شكل حبة البطاطس، وتتكون في المقام الأول من المعدن. بأبعاد تبلغ حوالي 144 ميلًا في الطول و140 ميلًا في العرض، لن يتم الكشف عن مظهره الحقيقي إلا عندما توفر مهمة Psyche رؤية قريبة.

مصادر:

- ناسا

– سبيس اكس