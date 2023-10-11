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مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غامض

Byروبرت أندرو

أكتوبر 11، 2023
مهمة ناسا النفسية: استكشاف كويكب غامض

تستعد وكالة ناسا للشروع في مهمة علمية غير مسبوقة بمركبتها الفضائية Psyche. وستكون المهمة، التي سميت على اسم الكويكب الذي تسعى لاستكشافه، هي المرة الأولى التي تطلق فيها ناسا مهمة علمية على صاروخ SpaceX Falcon Heavy. تهدف Psyche إلى السفر لمسافة 2.2 مليار ميل على مدار ست سنوات للوصول إلى كويكب Psyche، الذي يدور حول الشمس بين المريخ والمشتري.

تم اكتشاف "سايكي" عام 1852 وسُميت على اسم إلهة الروح اليونانية، وتقع على بعد حوالي ثلاث مرات من الشمس عن الأرض. ويعتقد العلماء أن دراسة هذا الكويكب يمكن أن تسفر عن معلومات قيمة حول نواة الأرض، وكذلك نوى الكواكب الأرضية الأخرى.

ومن المفترض أن يكون الكويكب نواة مكشوفة جزئيا مكونة من حديد النيكل. من الممكن أن تكون بقايا مجزأة لكوكب مبكر فشل في التشكل بشكل كامل. ومن خلال دراسة Psyche، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لتركيب وبنية النوى الكوكبية، والتي يمكن أن يكون لها آثار مهمة على فهمنا لتطور وتكوين الكواكب الصخرية.

من خلال الشروع في هذه المهمة، تهدف ناسا إلى توسيع حدود معرفتنا حول أصول الأجرام السماوية وأعمالها الداخلية. يمثل هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام في سعينا لكشف أسرار الكون.

مصادر:

  • "لقد بدأ السباق على موارد القمر، كما يقول رئيس الفضاء الروسي بعد فشل المهمة القمرية" - غير متوفر

التعاريف:

  • الكويكب – جسم صخري صغير يدور حول الشمس
  • الكواكب الأرضية – الكواكب التي تتكون أساسًا من صخور أو معادن السيليكات
  • النواة – الجزء المركزي الأكثر كثافة في الكوكب أو أي جرم سماوي آخر

By روبرت أندرو

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