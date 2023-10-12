ناسا تستعد لإطلاق مهمة إلى نفسية الكويكب الغني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمة طال انتظارها إلى الكويكب سايكي. ومن المقرر أن يتم الإطلاق صباح الخميس في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

لقد كانت المهمة إلى Psyche قيد التنفيذ لسنوات وواجهت تأخيرًا لمدة عام واحد. ويحظى الكويكب باهتمام خاص لدى العلماء لأنه يعتقد أنه غني بالمعادن، بما في ذلك الحديد والنيكل. ومن خلال دراسة Psyche عن قرب، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين وتكوين قلب الأرض.

المركبة الفضائية التي سيتم استخدامها لهذه المهمة تسمى المركبة الفضائية Psyche. وهو مجهز بمجموعة من الأدوات العلمية التي ستسمح له بجمع البيانات حول سطح الكويكب وتكوينه.

يمثل إطلاق ناسا لمهمة Psyche علامة فارقة أخرى في استكشاف نظامنا الشمسي. من خلال دراسة الكويكبات مثل Psyche، يمكن للعلماء معرفة المزيد عن التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي وربما الحصول على نظرة ثاقبة حول أصول الحياة على الأرض.

تعد هذه المهمة جزءًا من هدف ناسا الأكبر المتمثل في دراسة الكويكبات والأجرام السماوية الأخرى لفهم تكوين وتطور نظامنا الشمسي بشكل أفضل. ومن خلال هذه المساعي العلمية، يمكننا توسيع معرفتنا بالكون ومكاننا فيه.

مصادر:

– عضوية TNM NEWS+MARKETS

- ناسا