يعود رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو إلى الأرض بعد رحلة فضائية مسجلة الأرقام القياسية

عاد رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو إلى الأرض بعد إكمال أطول رحلة فضائية منفردة لرائد فضاء أمريكي. أمضى روبيو إجمالي 371 يومًا في الفضاء كعضو في البعثات 68-69 على متن محطة الفضاء الدولية. وقد وفرت مهمته الممتدة معلومات قيّمة عن تأثيرات رحلات الفضاء الطويلة الأمد على رواد الفضاء، خاصة وأن وكالة ناسا تستعد لمهمات مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وسيتم الاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه روبيو من خلال مؤتمر صحفي في مركز جونسون للفضاء في هيوستن في 13 أكتوبر. سيتم بث الحدث مباشرة على تلفزيون ناسا وتطبيق الوكالة وموقعها الإلكتروني. يتم تشجيع أعضاء وسائل الإعلام المهتمين بالحضور شخصيًا أو افتراضيًا على الاتصال بغرفة أخبار ناسا جونسون للحصول على مزيد من المعلومات.

خلال مهمته، أكمل روبيو أكثر من 5,936 دورة حول الأرض وسافر أكثر من 157 مليون ميل، أي ما يعادل 328 رحلة إلى القمر والعودة. وشهد وصول ومغادرة العديد من المركبات الفضائية، سواء كانت مهمات مأهولة أو شحن. شارك روبيو بنشاط في العديد من الأنشطة العلمية، حيث أجرى أبحاثًا حول صحة الإنسان، وتقنيات نمو النباتات، وقيادة الروبوتات المستقلة من الفضاء.

تمثل مهمة روبيو علامة فارقة مهمة في استكشاف ناسا للفضاء. توفر المهمات الممتدة مثل مهمته بيانات مهمة لفهم الآثار الجسدية والنفسية للعيش في الجاذبية الصغرى لفترات طويلة. ستكون هذه المعرفة ضرورية عندما تشرع ناسا في مهمات طموحة إلى القمر من خلال برنامج أرتميس وتستعد للاستكشاف البشري النهائي للمريخ.

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مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/nasatv

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/station