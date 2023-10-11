ناسا تكشف عن أكبر عينة من تربة الكويكب على الإطلاق

من المقرر أن تكشف وكالة ناسا عن نتائج أكبر عينة من التربة تم جمعها على الإطلاق من كويكب. سيتم عرض المواد، التي جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx من الكويكب القريب من الأرض بينو قبل ثلاث سنوات، في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. وهذه العينة مهمة لأنها ثالث عينة كويكب يتم إرجاعها إلى الأرض لتحليلها، وهي الأكبر حتى الآن.

يحمل بينو، أحد بقايا النظام الشمسي المبكر، معلومات قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. لم تتغير كيمياءها ومعادنها منذ تكوينها قبل 4.5 مليار سنة. ومن خلال دراسة تكوين الكويكب، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول تطور الحياة.

تم فحص كبسولة OSIRIS-REx ومحتوياتها في غرفة نظيفة في ميدان الاختبار والتدريب في يوتا قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء. وهناك فُتحت العلبة الداخلية، وقسمت العينات إلى عينات أصغر لتوزيعها على 200 عالم في 60 مختبراً حول العالم.

يعد مركز المحيط الهادئ للأبحاث النظائرية والجيوكيميائية التابع لجامعة كولومبيا البريطانية من بين المؤسسات التي تتوقع استلام جزء من عينة بينو بحلول نهاية نوفمبر. وكان التقدير الأولي لوزن العينة يتراوح بين 100 إلى 250 جرامًا، لكن من المتوقع أن تقدم ناسا قياسًا أكثر دقة قريبًا.

بالإضافة إلى وزن العينة، من المتوقع أن تعلن ناسا ما إذا كانت قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في جمع عينة أصلية خالية من التلوث الأرضي. وستتضمن النتائج التي تم الكشف عنها أيضًا تفاصيل حول الخصائص الفيزيائية للعينة، مثل كثافتها ولونها وشكلها.

وقد أظهرت بعثات عينات الكويكبات السابقة، مثل مهمة هايابوسا 2 اليابانية، أن هذه الأجرام السماوية تحتوي على مركبات عضوية. تدعم هذه النتائج النظرية القائلة بأن الأرض المبكرة كانت مزروعة بمكونات الحياة من خلال قصف المذنبات والكويكبات والنيازك.

وبينما يبلغ عرض بينو حوالي 500 متر ويتكون من مجموعة فضفاضة من الصخور، إلا أنه أصغر بكثير من الكويكب الذي أدى إلى انقراض الديناصورات. أُطلقت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في عام 2016، ووصلت إلى بينو في عام 2018، ونجحت في جمع المواد السطحية في أكتوبر 2020.

وتشمل مساعي ناسا المستقبلية إطلاق مهمة أخرى إلى الكويكب البعيد Psyche، المعروف بمحتواه المعدني الغني، يوم الخميس.

المصدر: ناسا، جامعة كولومبيا البريطانية