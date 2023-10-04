ناسا توسع مهمة نيوهورايزنز لاستكشاف أجسام حزام كويبر

حصلت مهمة نيوهورايزنز التابعة لوكالة ناسا، والتي انطلقت لاستكشاف بلوتو في عام 2006، على تمديد لمدة خمس سنوات. وكان من المخطط في البداية أن تنتهي المهمة في عام 2024، لكنها ستستمر الآن حتى تخرج المركبة الفضائية من حزام كويبر، حيث تتواجد المذنبات. يسمح هذا التمديد بمتابعة أهداف جديدة للمهمة.

ابتداءً من عام 2025، ستركز نيو هورايزنز على استكشاف الأجسام داخل حزام كويبر. ستقوم المهمة بجمع بيانات الفيزياء الشمسية أثناء العمل في وضع ممتد ومنخفض النشاط. يهدف العلماء إلى تحديد ودراسة أجسام حزام كويبر. إذا تم العثور على هدف مناسب، فقد يكون من الممكن إجراء تحليق قريب.

وشدد نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في ناسا، على أهمية المهمة الممتدة: "تتمتع مهمة نيو هورايزونز بمكانة فريدة في نظامنا الشمسي للإجابة على الأسئلة المهمة حول غلافنا الشمسي وتوفير فرص غير عادية للعلوم متعددة التخصصات لناسا والكوكب. المجتمع العلمي."

سيتم نقل مسؤوليات المهمة إلى قسمي الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب التابعين لناسا. أحد الأهداف المحددة المثيرة للاهتمام هو أروكوث، وهو جسم في حزام كويبر يتكون من أجسام جليدية. وسيوفر تحليق المركبة الفضائية بالقرب من أروكوث، والذي يبلغ عرضه حوالي 34 كيلومترًا، بيانات قيمة حول الجسم.

ستتم إدارة مهمة نيو هورايزنز الموسعة بشكل مشترك من قبل قسمي علوم الكواكب والفيزياء الشمسية التابعين لناسا. أعرب آلان ستيرن، عالم الكواكب، عن امتنانه لتمديد المهمة والدعم الذي تلقاه: "أود أن أشكر كل من دعمنا في جعل ناسا تواصل استكشاف حزام كويبر بواسطة مركبتها الفضائية نيو هورايزنز - لقد فعلتها!"

مصادر:

– تقرير ناسا

– تقرير موقع Space.com