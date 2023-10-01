مهمة نيو هورايزنز: استكشاف بلوتو وما بعده

دخلت المركبة الفضائية نيو هورايزنز، التي تم إطلاقها في يناير 2006، التاريخ كأول مهمة مخصصة بين الكواكب لمراقبة بلوتو وقمره شارون من مداره. كشفت ملاحظاتها الرائدة أن بلوتو نشط جيولوجيًا، وهو ما يتناقض مع تعريف الكوكب من قبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU)، الذي خفض رتبة بلوتو من وضعه الكوكبي.

بعد تنفيذ مناورة مساعدة الجاذبية حول كوكب المشتري في عام 2007، وصلت نيو هورايزونز أخيرًا إلى وجهتها، بلوتو، في عام 2015. وبعد عمليات رصدها الناجحة لبلوتو، واصلت المركبة الفضائية رحلتها لدراسة جسم حزام كويبر (KBO) أروكوث، مما يوفر رؤى قيمة حوله. المراحل المبكرة لنظامنا الشمسي.

لا يزال لدى نيوهورايزنز ما يكفي من الوقود للعمل حتى عام 2030 على الأقل، ومن المتوقع أن تغادر حزام كويبر بين عامي 2028 و2029. ومع ذلك، يخطط العلماء لوضع المركبة الفضائية في وضع ممتد منخفض النشاط من العمليات بعد عام 2025. وهذا سيسمح تقوم نيوهورايزنز بجمع بيانات مهمة في مجال الفيزياء الشمسية من موقعها الفريد، حيث تختبر المركبة الفضائية سماء مظلمة بشكل لا يصدق تمكنها من قياس ظلام الفضاء نفسه.

اتخذت وكالة ناسا قرارًا بتمديد عمليات نيوهورايزنز حتى خروج المركبة الفضائية من حزام كويبر. واستند هذا القرار إلى قدرة المهمة على الإجابة على أسئلة مهمة حول غلافنا الشمسي وتوفير فرص غير مسبوقة للبحث العلمي متعدد التخصصات. صرح نيكولا فوكس، المدير المساعد في مديرية المهام العلمية بوكالة ناسا، أن مهمة نيو هورايزونز تتمتع بمكانة فريدة من نوعها ستستمر في المساهمة برؤى قيمة للمجتمع العلمي.

وبينما يتوقع العلماء اكتشافات مستقبلية خارج نطاق حزام كويبر، فإنهم يبحثون بنشاط عن مرشح مناسب للقيام برحلة جوية أخرى في هذه المنطقة. لقد مهدت نيوهورايزنز الطريق لمزيد من الاستكشاف ولا تزال تمثل رصيدًا حيويًا في سعينا لفهم أسرار نظامنا الشمسي.

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- حقوق الصورة: ناسا

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