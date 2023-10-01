مهمة نيو هورايزنز: استكشاف بلوتو وما بعده

انطلقت المركبة الفضائية نيو هورايزنز، التي أُطلقت عام 2006، في مهمة تاريخية بين الكواكب لمراقبة بلوتو وقمره شارون. وتتحدى النتائج التي توصلت إليها تعريف الكوكب الذي وضعه الاتحاد الفلكي الدولي، حيث كشفت أن بلوتو نشط جيولوجيًا.

في عام 2015، وصلت نيو هورايزونز إلى وجهتها بعد تنفيذ مناورة مساعدة الجاذبية حول كوكب المشتري. لقد قدمت رؤى رائدة حول طبيعة بلوتو وقمره. بعد ذلك، واصلت المركبة الفضائية دراسة أروكوث، وهو أحد أجسام حزام كويبر الذي يقدم لمحة عن المراحل الأولى من تكوين نظامنا الشمسي.

ومع توفر الوقود الكافي للاستمرار حتى عام 2030 على الأقل، من المتوقع أن تخرج نيو هورايزنز من حزام كويبر بحلول عام 2028 أو 2029. وبعد عام 2025، يخطط العلماء لنقل المركبة الفضائية إلى وضع ممتد منخفض النشاط. سيسمح هذا لنيو هورايزنز بجمع بيانات قيّمة في مجال الفيزياء الشمسية من موقعها الفريد في المناطق المظلمة من الفضاء.

وأكد المدير المساعد في مديرية المهام العلمية بوكالة ناسا، نيكولا فوكس، على أهمية هذه المهمة. وذكرت أن "مهمة نيو هورايزنز تتمتع بمكانة فريدة في نظامنا الشمسي للإجابة على الأسئلة المهمة حول غلافنا الشمسي وتوفير فرص استثنائية للعلوم متعددة التخصصات لناسا والمجتمع العلمي".

لقد أضافت رحلة المركبة الفضائية عبر حزام كويبر إلى فهمنا للمناطق الخارجية للنظام الشمسي. تواصل ناسا البحث عن المرشحين المحتملين للتحليق المستقبلي في هذه المنطقة.

إن مهمة نيوهورايزنز هي بمثابة شهادة على فضول الإنسان واستكشافه العلمي. لقد فتحت حدودًا جديدة ووسعت معرفتنا بجيراننا الكوني.

المصادر: ناسا

التعاريف:

مناورة مساعدة الجاذبية: تقنية تستخدمها المركبات الفضائية لزيادة أو تقليل سرعتها وتغيير مسار مدارها باستخدام مجال الجاذبية لجرم سماوي.

حزام كويبر: منطقة من النظام الشمسي تقع خلف نبتون، وتتكون من أجسام جليدية صغيرة يعتقد أنها بقايا من التكوين المبكر للنظام الشمسي.

الفيزياء الشمسية: دراسة الشمس وتأثيراتها على البيئة الفضائية، بما في ذلك التفاعلات بين الرياح الشمسية والمجالات المغناطيسية والأشعة الكونية.

مصادر:

- ناسا