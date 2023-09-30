ناسا توسع عمليات مركبة نيوهورايزنز الفضائية للعلوم متعددة التخصصات

أعلنت وكالة ناسا تمديد عمليات المركبة الفضائية نيو هورايزنز حتى أواخر هذا العقد. وستواصل المركبة الفضائية، المعتمدة حاليًا للعمليات حتى نهاية العام المالي 2024، مهمتها حتى خروجها من حزام كويبر، وهو ما يتوقع حدوثه في نهاية العقد تقريبًا. سيسمح هذا الامتداد بجمع بيانات الفيزياء الشمسية أثناء خروج المركبة الفضائية من النظام الشمسي.

تفتح المهمة الممتدة أيضًا إمكانية تحليق جسم آخر في حزام كويبر مثل التحليق الناجح لـ Arrokoth في عام 2019. على الرغم من عدم وجود أجسام محددة ضمن النطاق حاليًا، فمن المحتمل أن تقوم المركبة الفضائية بتحليق قريب في المستقبل إذا تم اكتشاف مثل هذا الجسم. .

ويأتي هذا القرار بعد أن قوبلت الخطط الأولية لنقل مهمة نيو هورايزنز إلى قسم الفيزياء الشمسية في ناسا بمعارضة من الباحث الرئيسي للمهمة، آلان ستيرن. جادل ستيرن بأن هذه الخطوة من شأنها أن تمنع المزيد من العمل في علم الكواكب من قبل فريق المهمة الأصلي. ستتم الآن إدارة المهمة الموسعة الجديدة بشكل مشترك من قبل أقسام الفيزياء الشمسية وعلوم الكواكب التابعة لناسا، بتمويل أساسي من علوم الكواكب.

يسمح تمديد مهمة نيوهورايزنز بمواصلة استكشاف حزام كويبر والغلاف الشمسي الخارجي، وهما مجالان علميان مهمان تتصدرهما ناسا. يوفر الموقع الفريد للمركبة الفضائية في النظام الشمسي فرصًا للعلوم متعددة التخصصات ويمكن أن يساعد في الإجابة على أسئلة مهمة حول الغلاف الشمسي.

ومع ذلك، سيتعين تقييم تأثير الميزانية للمهمة الممتدة، لأنها قد تؤثر على تمويل البحث والتحليل لمهمات كوكبية أخرى. قد تتأثر المشاريع المستقبلية بسبب تخصيص الموارد لمهمة نيو هورايزنز.

بشكل عام، يضمن قرار ناسا بتمديد عمليات المركبة الفضائية نيو هورايزونز الاستكشاف العلمي المستمر وإمكانية اكتشافات جديدة في المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي.

مصادر:

– ناسا توسع عمليات مركبة نيو هورايزنز الفضائية للعلوم متعددة التخصصات – ناسا للعلوم

– “نيو هورايزنز تتجه خارج النظام الشمسي في مهمة فيزياء شمسية” – SpaceNews