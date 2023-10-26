ناسا تجري عرضًا ليزريًا فضائيًا على محطة الفضاء الدولية

من المقرر أن تقوم وكالة ناسا بإجراء عرض تقني رائد لليزر الفضائي على محطة الفضاء الدولية (ISS). ويهدف العرض إلى اختبار جدوى استخدام تكنولوجيا الليزر لنقل تيرابايت من البيانات من علوم الفضاء ومهمات الاستكشاف إلى الأرض. سيكون هذا أول مرحل اتصالات ليزري ثنائي الاتجاه من طرف إلى طرف لوكالة ناسا، مما يسمح لوكالة الفضاء بدمج اتصالات الليزر في شبكات الاتصالات الفضائية الحالية.

يتضمن العرض التكنولوجي تجهيز محطة الفضاء الدولية بوحدة تسمى ILLUMA-T (عرض مودم مستخدم مدار أرضي منخفض ومحطة مكبر للصوت لاتصالات الليزر المتكاملة). تشتمل وحدة ILLUMA-T على تلسكوب ومحور ثنائي المحور، مما يمكّنها من تتبع القمر الصناعي لعرض اتصالات الليزر (LCRD) في مدار متزامن مع الأرض. تعد الوحدة الضوئية، التي يبلغ حجمها حجم الميكروويف تقريبًا، جزءًا من وحدة مماثلة للثلاجة القياسية.

وسيتضمن العرض التوضيحي إرسال البيانات من محطة الفضاء الدولية إلى القمر الصناعي LCRD بمعدل 1.2 جيجابت في الثانية. سيقوم القمر الصناعي LCRD بعد ذلك بنقل البيانات إلى المحطات الأرضية الضوئية في كاليفورنيا أو هاواي. ومن هناك، سيتم نقل البيانات إلى مركز عمليات مهمة LCRD في نيو مكسيكو، ثم إرسالها أخيرًا إلى فريق العمليات الأرضية ILLUMA-T في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند.

سيقوم المهندسون في جودارد بتقييم دقة وجودة البيانات المرسلة من خلال عملية الترحيل الشامل هذه. يمكن أن يؤدي نجاح العرض التوضيحي إلى دمج ILLUMA-T في محطة الفضاء الدولية، مما يزيد بشكل كبير من قدرة نقل البيانات للمختبر المداري.

تعتمد الاتصالات الحالية مع محطة الفضاء الدولية على شبكة الأقمار الصناعية للتتبع وترحيل البيانات (TDRS)، والتي تستخدم إشارات الراديو لنقل البيانات. ومع ذلك، فإن استخدام الليزر الفضائي يمكن أن يوفر معدلات نقل بيانات أعلى وتحسين الاتصالات للبعثات الفضائية المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من عرض الليزر الفضائي التابع لناسا على محطة الفضاء الدولية؟

تهدف ناسا إلى اختبار استخدام تكنولوجيا الليزر لنقل كميات كبيرة من البيانات من علوم الفضاء ومهمات الاستكشاف إلى الأرض.

2. ما هو ILLUMA-T؟

يرمز ILLUMA-T إلى عرض توضيحي لترحيل اتصالات الليزر المتكاملة ومودم المستخدم ذو المدار الأرضي المنخفض ومحطة مكبر الصوت. إنها وحدة مثبتة على محطة الفضاء الدولية لعرض الليزر الفضائي.

3. كيف ستعمل عملية نقل البيانات؟

ستقوم وحدة ILLUMA-T الموجودة على محطة الفضاء الدولية بنقل البيانات إلى القمر الصناعي لعرض اتصالات الليزر (LCRD). سيقوم القمر الصناعي LCRD بعد ذلك بنقل البيانات إلى المحطات الأرضية الضوئية، والتي سترسلها إلى مركز عمليات مهمة LCRD وفي النهاية إلى فريق العمليات الأرضية ILLUMA-T.

4. ما أهمية هذه المظاهرة؟

في حالة نجاحه، فإن دمج ILLUMA-T في محطة الفضاء الدولية يمكن أن يعزز بشكل كبير حجم البيانات التي يمكن نقلها من وإلى المحطة الفضائية، مما يحسن قدرات الاتصالات للمهام الفضائية المستقبلية.

5. كيف يمكن مقارنة الاتصال بالليزر بأنظمة الاتصالات القائمة على الراديو؟

يتمتع الاتصال بالليزر بالقدرة على توفير معدلات نقل بيانات أعلى وتحسين الاتصالات مقارنة بالأنظمة المعتمدة على الراديو. ويمكن أن يحدث ثورة في الاتصالات الفضائية ويتيح نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من البعثات الفضائية.

(المصادر: ناسا، Space.com)