آخر أخبار الفضاء: احصل على اطلاع من خلال الاشتراك

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التعاريف:

استكشاف الفضاء: التحقيق واكتشاف الأجرام السماوية والظواهر في الفضاء الخارجي.

السياسة: المبادئ والمبادئ التوجيهية واللوائح التي تضعها الهيئات الحكومية والتنظيمية للتأثير وتشكيل عملية صنع القرار والإجراءات.

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